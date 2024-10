En una entrevista reciente con Cheap Heat Productions, Rob Van Dam dijo que tenía un contrato de leyendas con WWE. Esto llevó a algunos a asumir que había firmado uno nuevo, pero el miembro del Salón de la Fama aclara sus comentarios en 1 of a Kind.

► Un contrato de leyendas con WWE

«Sí, vi hoy que es noticia, la gente me está felicitando y todo. Bueno, solo le di ‘me gusta’ a un comentario. Es lo que hago. Piensan que estoy confirmando algo cada vez que le doy ‘me gusta’, pero trato de dar ‘me gusta’ a todos los comentarios. Pero sí, muchas felicitaciones, y luego mencioné en uno de ellos que sí, es cierto, en 2021 firmé un contrato de leyendas«.

El veterano también atiende a que no todos los acuerdos de ese tipo funcionarían de la misma manera con todos los ex luchadores:

«Creo que es un contrato flexible que tienen, y dependiendo de las circunstancias individuales de cada uno, podrías decir, ‘Oye, ya firmé con estos dos videojuegos,’ entonces creo que los excluyen o algo así. O si dices, ‘Quiero hacerlo, pero no quiero darles exclusividad para las figuras de acción porque ya tengo cinco otras compañías haciéndolo,’ entonces podrían decir, ‘Bueno, entonces no queremos firmarte.’ Pero también, tienen que pagarte, incluso si no estás bajo contrato. Si están vendiendo tu imagen, te lo deben de todas formas, pero no están obligados a hacer algo nuevo contigo mañana si no tienes un contrato de leyendas«.

El mismo RVD no deja de hacer apariciones y tener combates en otros sitios, como AEW. Así mismo, hizo una nueva aparición en WWE durante el episodio de SmackDown del 13 de septiembre. Sea donde sea, siempre es bienvenido.