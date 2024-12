Ahora mismo, hay una gran cantidad de luchadores de las principales empresas de Estados Unidos, WWE, AEW, ROH, MWL y TNA Wrestling, lesionados. Y muchos fans se han preguntado el porqué detrás de esta situación.

Pues bien, el recordado Rob Van Dam ha salido al pasado para explicar con sus palabras por qué cree que hoy en día hay más lesiones en la lucha libre moderna que en el pasado. Estas fueron sus palabras en la más reciente edición de su video podcast 1 Of A Kind With RVD:

«Yo diría que es porque el estilo es tan diferente. Ahora todos son como Rob Van Dam. Todos hacen saltos, intentan superar los choques de los demás. Si no están luchando con vidrios o haciendo combates de muerte — no todos hacen lo que hace Darby Allin, salir ahí y tratar de demostrar que no pueden morir. Pero ya sabes, están recibiendo golpes en las escaleras, en bloques de cemento, joder — es duro, y es un estilo muy atlético.

«Los luchadores ahora son más pequeños. Muchos de los tipos más grandes de cuando yo comencé, bueno, no hacían Rolling Thunders ni moonsaults hacia afuera del ring. Y esas cosas realmente no se hacían, y esos tipos grandes no deberían hacerlas de todos modos.

«Pero ahora es más atlético, movimientos de riesgo alto y acrobacias. Es como… Katie decía ayer que es un milagro que no haya más gente que se rompa el cuello. Y llegaremos a eso.

«Y diré no solo eso, sino incluso las lesiones. Sabes, como en este programa antes, alguien me preguntó si creía que CM Punk era… no sé si dijeron débil o propenso a accidentes. Porque se lesionó y luego creo que apenas regresó se volvió a lesionar o algo así. Yo decía: ‘No.’ Es decir, las probabilidades de que te lesiones son muy altas.

«Es sorprendente que no ocurran lesiones más serias con más frecuencia. Y cuando pienso en cuando trabajaba tiempo completo — hombre, estaba muy golpeado. Y creo que mucha gente que no era yo podría haberse considerado lesionada a veces. Pero yo pensaba: ‘Sabes qué, si puedo entrar al ring esta noche y luchar, entonces no estoy herido’.

«Esa era mi política personal, incluso si tenía que esconder que estaba cojeando porque tenía un músculo del muslo, la rodilla o el tobillo afectado, lo que fuera. Siempre las costillas, ¿costillas magulladas? Oh, tan doloroso. Pero no era parte del espectáculo, sabes. Ellos no están pagando para ver a un RVD lesionado esta noche. Eso no es parte de ello».

Así mismo, recordó que se enojó cuando The Sandman se marchó de ECW:

«Sí, todos ellos. Sentí que cada vez que alguien se iba de ECW, nos debilitaba. Y los tipos que recuerdo que se fueron eran muy importantes para nosotros. No recuerdo el orden, pero recuerdo a Raven, luego recuerdo cuando The Sandman se fue.

«Por supuesto, Taz, Mike Awesome. Ya sabes, eso dolió. Esos fueron grandes huecos en nuestra maldita empresa. Así que no era como si fueran tipos del nivel más bajo del cartel, sabes. ‘Que se jodan, no pertenecen aquí’.

«Entonces, sí, apestaba. Personalmente, no me gustó. No recuerdo haber estado enojado ni nada por el estilo. Fue más como, ‘Está bien, hombre, más peso sobre mis hombros. Haré lo mejor que pueda para seguir adelante y mantenernos.’ Y así es como lo veía.

«Cada vez que hablaba con uno de esos tipos, les decía: ‘¡Amigo, no te vayas!’ Porque pensaba que íbamos a despegar aquí, lo cual, sabes, nunca fue posible, supongo. En cierta medida, sería imposible que se volviera mainstream por su propia naturaleza».