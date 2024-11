Rob Van Dam: «Estoy impresionado con WWE NXT»

El miembro del Salón de la Fama de WWE Rob Van Dam aplaude el nivel que está viendo en NXT, donde ha hecho varias apariciones recientemente, empezando por el especial NXT 2300 en la antigua ECW Arena, de la cual habla en el episodio más reciente de su pódcast, 1 Of A Kind With RVD.

► Rob Van Dam aplaude a NXT

«Hay mucho espacio para mostrar habilidades en una lucha como esa, y también hay mucho espacio para mostrar vulnerabilidades o puntos débiles en una lucha así. No vi todo el combate, pero a veces en una lucha como esa, quizá si fuera en la otra compañía, podría haber muchas secuencias que dirías, sabes qué, no deberían hacer eso si no son buenos en ello. Si no eres bueno lanzando golpes, no lances golpes. Si no eres bueno con los chops, no hagas chops. Si no eres bueno con los antebrazos, no lances antebrazos hasta que te vuelvas bueno en ello.

«Muchos luchadores verdes aún están haciendo cosas que no dominan en televisión en general. Eso es algo que yo detendría. No estoy diciendo nada específicamente sobre las chicas. Solo pensando en eso, puedo imaginar muchas cosas que podrían salir mal si las chicas no estuvieran listas. Estoy impresionado con los estándares, la ejecución y el nivel en el que están todos allí, en NXT, en comparación con otros productos de lucha libre que están en televisión.»

Muchos tienen ganas también de que RVD tenga un combate en el territorio de desarrollo pero es una incógnita si esto va a suceder. Ahora parece posible pero no olvidemos que hace un tiempo que parecía totalmente descartado que luchara en WWE debido a sus múltiples problemas de salud.

Look who it is! 🔥@TherealRVD is here and wants to take part in next week’s show in Philly! 🙌#WWENXT pic.twitter.com/4Sz2vKn2FS — WWE (@WWE) October 30, 2024