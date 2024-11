Rob Van Dam es optimista en su futuro con WWE

Después de aparecer intermitentemente con AEW en 2023 y principios de 2024, Rob Van Dam parece estar de vuelta bajo el paraguas de la WWE. El ex campeón WWE y ECW tiene un contrato de leyenda con la empresa y ha estado haciendo cada vez más apariciones en la WWE durante el último mes, incluida su aparición en el programa de NXT en las últimas dos semana, apoyando a Je’Von Evans a obtener su victoria el pasado martes contra Wes Lee.

► RVD cree en que WWE tratará bien a sus leyendas

Durante una entrevista reciente con Busted Open Radio, se le preguntó a RVD acerca de su futuro con la WWE. El miembro del Salón de la Fama WWE mencionó sentirse bien sobre sus perspectivas y agradeció el apoyo recibido por parte del público tras su reciente aparición en NXT.

«Estaba a punto de decir que me sentía de la misma manera, solo que un poco más optimista. Pero sí, siento más… cuando estuve en el show de ‘NXT’ la semana pasada en Orlando, es como si todos hicieran lo posible por venir y decirme cuánto aprecian mi presencia. Y realmente se siente legítimo y honesto. No se siente como si se les hubiera dicho que lo hicieran. Vienen y están felices. Están emocionados de que esté allí. Piensan que ayuda a su show.

Me admiran, me observan, saben que he estado luchando por más tiempo que ellos. Y nada de eso era realmente evidente antes, a menos que alguien te señale estas cosas y te las diga, es posible que no sepas cómo se siente la gente. Pero siento mucho, como sigo diciendo, de cara al futuro, incluso si es solo por los acuerdos de regalías, o los acuerdos con las leyendas o lo que sea, creo que será un buen año para las leyendas. Recibirán mucho amor y reconocimiento por lo que han hecho, y eso es realmente importante».