Rob Van Dam confirma que todavía no está listo para volver

Rob Van Dam no tiene una lucha televisada desde abril del año pasado, cuando hizo una aparición especial en la ya desaparecida AEW Rampage, donde participó en un Fatal 4 Way junto a Isiah Kassidy, Komander y Lee Johnson, llevándose la victoria. Su último combate fue hace unos meses en una batalla campal durante un evento de MLW, y que terminó de mala manera para él debido a que sufrió una fractura en ambos talones, que lo ha mantenido alejado del ring desde entonces.

► Rob Van Dam sufrió una doble fractura

El miembro del Salón de la Fama WWE, Rob Van Dam, informó a TMZSports, una actualización sobre su estado tras sufrir la doble fractura, indicando que todavía está en la fase media de la recuperación, y lamentando que este proceso haya tardado más tiempo del previsto.

«Siento que estoy entre la mitad y el final. Ha pasado tiempo, mucho más de lo que pensé que tardaría en sanar. Y por lo que he aprendido, cada fractura de calcáneo es diferente».

RVD solo esperaba perderse un par de meses debido a la lesión, pero sus fracturas han tardado mucho más en sanar. Sin embargo, antes de ese combate de abril el miembro del Salón de la Fama WWE ya llevaba un año sin luchar debido a otra lesión, por lo que está ansioso por volver a la normalidad, aunque reconoce que su prioridad es recuperarse por completo.

Previamente, Rob Van Dam reveló que había estado en conversaciones con la WWE para regresar cuando se lesionó, e incluso se contemplaba la posibilidad de una lucha contra John Cena para recrear el combate que tuvieron en ECW One Night Stand en el 2006, pero evidentemente su lesión actual truncó los planes.