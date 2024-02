Rob Van Dam: «Estoy más cómodo en AEW que en WWE»

Unos meses atrás, Rob Van Dam explicaba así las diferencias entre WWE, AEW y ECW:

«Desde mi perspectiva, siempre digo que ECW fue lo más divertido para mí. WWE me convirtió en la estrella más grande y me hizo ganar más dinero. Y TNA fue el trabajo más fácil que tuve. En otras palabras, fue la menor cantidad de trabajo por ese dinero, especialmente cuando fui por primera vez y lo hacíamos una vez cada dos semanas en los estudios Universal. Eso fue pan comido», agregó, «especialmente cuando venías de WWE, donde hacías de promedio entre ocho y diez combates en esas mismas dos semanas».

► RVD, más cómodo en AEW

Pero existe otra, dejando a un lado la Extreme Championship Wrestling, que separa a la World Wrestling Entertainment de All Elite Wrestling: la comodidad. En un episodio reciente de 1 Of A Kind, «The Whole F’n Show» reconoce que se siente más cómodo en la compañía Khan. Ahí entra que tiene un espíritu más de la escena indie, que no existe tanta presión y que todo es más fácil. Probablemente todos los que hayan probado las dos mieles compartan su sensación.

«Recibo mucho respeto allí, obviamente. Me siento más cómodo allí que en la WWE. Tiene una vibra independiente muy importante que se eleva a algo así como, ‘¡Boom, es día de televisión!’. No es lo mismo que la presión, al menos no parece serlo, en la WWE. Con eso quiero decir, como la agenda o lo que se espera que hagas durante todo el día. Parece menos complicado.»

La última vez que RVD visitó AEW fue el 31 de enero en Dynamite cuando luchó con Swerve Strickland en un combate hardcore; él fue elegido por Adam Page para hacer frente a «The Realest One» dentro de la rivalidad que ambos tienen y que los llevará a enfrentarse a Samoa Joe por el Campeonato Mundial AEW en Revolution.