Rob Van Dam: «Algunas historias hoy serían delito»

El icónico luchador Rob Van Dam habla sobre el Vuelo del Infierno de WWE, Dark Side of The Ring, Vince McMahon, sus graves problemas de salud y mucho más.

► En palabras de Rob Van Dam

Inducido al Salón de la Fama de WWE

“Johnny Ace (John Laurinaitis) me llamó y me dijo: ‘Oye, Vince quiere saber si te interesaría entrar al Salón de la Fama este año’. Y yo le dije: ‘Sí, claro, sería un honor’.”

La firma con WWE en 2001

“Tenía que reunirme con JR (Jim Ross) porque en ese momento yo tenía la reputación de ser difícil. La última vez que estuve en WWF me pidieron que hiciera algo que no quería hacer… y me fui. JR me dijo: ‘No vas a poder mantener ese estilo tuyo todas las noches’. Y yo le contesté: ‘Claro que puedo’. Y lo demostré.”

La invasión ECW/WCW

“Al principio no tenía ni idea de cómo me iban a presentar. Luego Tommy Dreamer me lanzó una camiseta de ECW y pensé: ‘¡Genial! Voy a representar lo que soy, no van a borrar mi pasado’. Eso me motivó mucho.”

Paul Heyman

“Paul siempre fue mi amigo, incluso cuando ya trabajaba para Vince. Fue el único agente en WWF que realmente buscaba mi bienestar. Eso nunca cambió.”

Steve Austin

“Sentía que me estaban construyendo para enfrentarme a Austin. Incluso le gané una vez. Pero nunca lo desarrollaron en una rivalidad completa.”

11 de septiembre de 2001

“Estaba en el coche con Mike Awesome cuando escuchamos la noticia. No sabíamos qué pensar. Luego WWE programó un show en vivo y había mucho miedo… paranoia de volar, de todo. Fue una locura.”

La historia de The Alliance

“Creo que fue una buena idea, pero no estaba tan caliente como podía haber estado. No usaron a las grandes estrellas de WCW. Yo quería que ECW fuera algo separado, no mezclado con WCW.”

El Vuelo del Infieron y Dark Side of the Ring

“Sabía la reacción que iba a haber antes de ver el episodio. Mucha gente dijo que yo era la brújula moral. Pero editaron algunas de mis palabras para que sonaran más acusatorias de lo que quise decir. Ese es el juego de los medios, eligen la narrativa. Tommy Dreamer sonó muy defensivo y poco acertado, pero sé que con el tiempo la gente verá que es una buena persona.”

Las “historias oscuras” de la lucha libre

“Hay cosas del negocio que, si salieran a la luz, serían consideradas delitos. No se cuentan a las nuevas generaciones porque no es algo de lo que enorgullecerse.”

Vince McMahon

“Siempre me intimidaba. No sabía qué decirle. Con los años aprendí a expresarme mejor y le dije que lo veía como a una figura paterna. Sé que lo decepcioné cuando me arrestaron por cannabis siendo campeón. Pero entrar al Hall of Fame cerró ese círculo.”

La parodia a Shawn Michaels

“Nunca tuve problemas por eso. Fue ser un cabrón, lo admito. Después entendí lo jodido que es tener problemas de visión. Le pedí disculpas a Shawn personalmente.”

Su lesión cerebral y el documental Headstrong

“Tuve visión doble durante casi dos años después de una conmoción. Eso me llevó a hacer mi documental Headstrong y a involucrarme en estudios sobre cómo proteger el cerebro, incluso con cannabinoides.”

Sobre su futuro

“Ahora mismo no tengo nada con WWE o AEW. Sigo luchando en independientes de vez en cuando, pero estoy más enfocado en mis proyectos, como mi empresa de CBD. Dejo que el universo me muestre lo que sigue.”

