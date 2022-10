Rob Gronkowski volverá a ser analista de NFL

Rob Gronkowski es cuatro veces campeón del Super Bowl, tres veces con los New England Patriots y en una ocasión con los Tampa Bay Bucaneers. Mucha gente lo considera uno de los mejores jugadores de fútbol americano de la era moderna y probablemente llegue al Salón de la Fama en unos años, luego de que anunciara su retiro hace unos meses.

Embed from Getty Images

El amigo personal de Gronk, Mojo Rawley, indicó hace pocas semanas que no cree que Gronkowski vaya a volver a la lucha libre a tiempo completo, aunque cree que puede hacer como Pat McAfee, y dedicarle algo de tiempo mientras desarrolla otros proyectos.

Precisamente, Rob Gronkowski anunció que volverá a la cadena FOX y estará en las transmisiones de televisión de la NFL. El ex Ala cerrada trabajará como analista y publicó la noticia en su cuenta de Twitter, el cual fue inmediatamente reconocido por el equipo de FOX Sports, indicando que estaban felices de tenerlo en el panel.

Welcome back to the team, Gronk!

Fans can see him throughout the season on FOX NFL KICKOFF and FOX NFL SUNDAY.

cc: @NFLonFOX https://t.co/1C0bPpSULl

— FOX Sports PR (@FOXSportsPR) October 16, 2022