Rob Gronkowski quiere luchar con The Rock en la WWE

«Tengo que pensar que volverá al fútbol antes de que llegue a la lucha libre a tiempo completo. Siempre he dicho: ‘No creo que Rob haya terminado’. Se aburre demasiado rápido. Es otro al que le gusta la emoción, siempre está haciendo muchas cosas. Se retiró una vez antes, no duró tanto. Me encantaría ver a Rob regresar [a la lucha libre]. No sé cuál es su plan maestro aquí, ni siquiera sé si tiene uno«. Mojo Rawley pronunciaba estas palabras en agosto sobre el futuro de su buen amigo Rob Gronkowski. Desde entonces, más allá de que contara hace dos semanas cuál era el plan para el ex NFL en la WWE o confirmáramos que Gronkowski será analista de la liga, no hemos tenido más información.

► Rob Gronkowski apunta a The Rock

En cambio, ahora sabemos que Rob Gronkowski sí quiere volver. Aunque no si va a hacerlo. Hablando recientemente con TMZ Sports adelantaba que si un día lo hace le gustaría verse las caras con The Rock en el encordado. Eso suena realmente improbable pero nunca se sabe lo que puede pasar.

“Definitivamente habría una lucha por equipos. No hay duda de eso. Me encanta ese aspecto de lucha de parejas. Sabes, es mi primera vez, así que realmente no me gustaría estar solo haciendo un combate uno a uno. Podré conseguir ayuda. Ya sabes, para después crecer en el sentido de luchar en un mano a mano después de hacerlo en equipo.

«Mi compañero de equipo puede ayudarme con esos movimientos y todas esas cosas buenas. ¿Pero contra quién sería [el otro equipo]? Me estoy poniendo en el lugar. Sería genial que The Rock regresara y lo enfrentara o lo tuviera como mi compañero de equipo”.

¿Os gustaría ver una lucha entre Rob Gronkowski y The Rock en la WWE?