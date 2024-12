El Director Creativo a Largo Plazo de WWE desde 2022, Rob Fee, destaca el trabajo de Joe Gacy, quien integra The Wyatt Sicks. Fee precisamente es una parte importante de las historias de la facción en la actualidad en Raw.

Embed from Getty Images

► Más crédito para Joe Gacy

Recientemente estuvo realizando una entrevista con Dead Meat y aprovechó para elogiar al luchador:

“Hablando del cerdo, no creo que Joe Gacy reciba suficiente crédito considerando que lo ascendieron de NXT a esto, y este fue… Su primera noche en el roster principal fue su debut. A veces se me olvida y me acerco a él para decirle: ‘Oye, amigo, solo quería asegurarme de que estés bien, sé que esto es mucho de golpe.’ Solo quería mencionarlo en particular, ha sido fantástico, realmente se ha lucido y ha hecho un trabajo increíble.”

Gacy no ha dejado de recibir elogios desde sus tiempos en NXT, cuando lideraba su propio grupo, Schism, e incluso muchos lo compararon, física y creativamente, con Bray Wyatt.

Y lo mismo desde que es parte de los Sicks. Por ejemplo, hace unos meses sus ex compañañeros Grizzled Young Veterans decían:

«Ese papel fue hecho para Joe. Creo que lo va a hacer increíblemente bien. Toda la facción ahí se ve brillante, es el papel perfecto para él».

En estos momentos, The Wyatt Sicks siguen rivalizando con The Final Testament y The Miz en Raw. Durante el episodio del 23 de diciembre, Dexter Lumis venció a «The Awesome One» en un mano a mano. El vencedor fue atacado por todos sus oponentes posteriormente pero sus amigos lo salvaron. Veremos cómo continúa esta historia en las próximas semanas. También qué facción sale ganadora y qué supone eso para la misma. Ambas se están construyendo en espera de oportunidades más grandes.