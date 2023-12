Según Road Dogg, The Rock es mejor que Steve Austin

The Rock y Stone Cold Steve Austin son dos de los nombres más prominentes entre casuales y conocedores de la lucha libre norteamericana, no es de extrañar encontrar sus nombres enfrentados entre quién es mejor, en cualquier debate sobre lucha libre estadounidense.

Pero, puede resultar más interesante si a la discusión se le suma la voz de alguien de su generación que luchó codo a codo con ellos o contra ellos.

Así es como llegamos a la opinión de Road Dogg.

Miembro del salón de la fama con D-Generation X, productor, guionista y actualmente vicepresidente senior de eventos en vivo de WWE.

Así resumido nomás, según él The Rock es mejor que Steve Autin.

►¿Por qué opina eso?

Sería en su pódcast Oh, You Didn’t Know cuando él le respondería a una escucha que le preguntó quién era el mejor entre ello dos.

Según él, dado que ella preguntó cuál era el mejor artista deportivo (sports entertainer), se inclinó por The Rock.

Si bien Austin consiguió coleccionar algunas historias geniales, especialmente su rivalidad contra Mr. McMahon, The Rock aprovechó más el concepto del entretenimiento deportivo: ya fuera a través de sus conciertos, camisas extravagantes y su sin fin de frases memorables, creó un personaje exagerado que era entretenido de seguir, ya fuera rudo o técnico.

Eso sí, no puede negar que parte del disfrute en la lucha libre sucede entre campanazo y campanazo, es decir, las luchas netamente hablando. Aquí es donde Dogg cree que Austin tenía ventaja sobre The Rock

Creo que Stone Cold era mejor luchador que The Rock, ¿tiene sentido esto para ustedes?