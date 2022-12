Road Dogg: «The Bloodline es lo mejor den la lucha libre»

The Bloodline es el grupo dominante de WWE. Comandados por Roman Reigns, esta agrupación ha mantenido el control de cuatro de los títulos de la empresa y para Road Dogg, no hay nadie más importante en toda la industria de lucha libre.

Reigns tiene el Campeonato de WWE y el Campeonato Universal, mientras que The Usos tienen en su poder los Campeonatos de Parejas de SmackDown y RAW. Además, la agrupación tomó fuerza con la llegada de Solo Sikoa y Sami Zayn.

«Es lo mejor en el entretenimiento deportivo, en la lucha libre profesional. La historia de Bloodline, en su conjunto, y las complejidades de la relación y los personajes, es lo mejor de la lucha libre en este momento. Ni siquiera hay un segundo cercano. Así es como lo es. No digo eso porque me contrataron de nuevo. Lo digo porque es un hecho. Si no estás de acuerdo, es porque odias y no estás mirando el panorama general, eres jugando a la pelota pequeña.

«Roman Reigns y su reinado han sido épicos y han hecho historia para la WWE como un conglomerado de entretenimiento. Es bueno para los negocios. Ni siquiera estamos cerca de terminar», dijo en su podcast Oh You Didn’t Know.