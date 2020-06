Road Dogg: "Si Adam Cole tuviera el tamaño de Karrion Kross, ahora sería Campeón Universal"

Cada vez que se pone sobre la mesa ese techo de cristal que existe en WWE para los luchadores que no cuentan con una talla acorde a los gustos de Vince McMahon, siempre recurro a unas declaraciones de Ric Flair en 2016, cuando "The Nature Boy" hablaba así de Finn Bálor poco antes de que este disputara aquel combate contra Seth Rollins por el Campeonato Universal en SummerSlam.

«Tienes un peso completo legítimo en Seth Rollins, un legítimo peso completo en Roman Reigns, y no creo que veamos el día, y podría equivocarme totalmente, en que un peso crucero estelarice WrestleMania. Y eso es lo que tienes mirar en perspectiva dentro del negocio. Bálor tiene un físico de peso crucero. Tiene un gran físico, dios, pero es más pequeño. Sí, no creo que alcance las 200 libras».

► Una marca a la medida de Adam Cole

NXT es refugio de varias Superestrellas que precisamente por este factor no contarían con el mismo estatus en Raw o SmackDown, entre ellas el actual máximo monarca, Adam Cole, de quien justo ahora se rumora podría ser ascendido, y Road Dogg habló así de él bajo la más reciente entrega del podcast After The Bell.

«Adam Cole es el luchador más profesional y con mayor talento. Entiende el negocio. Comprende todos los aspectos. Puede hacer una promo. Es uno de los pocos a los que puedes decirle a última hora que haga algo, y no tienes que decirle más. Te hace una promo de un minuto sin vacilar que hace que le digas, 'vale, perfecto, gracias'. Ese es Adam Cole en resumidas cuentas. También es un gran trabajador, tiene mucha psicología. Si tuviera el tamaño de Karrion Kross, ahora sería Campeón Universal. Y si no lo fuera, me preguntaría por qué. Esa es la clase de tipo que es. Esa es la clase de ser humano que es».

Curioso el tono de resignación de las palabras de Brian James y la referencia a Kross, porque quizás no haya gustado al ex-Lucha Underground, un gladiador que realmente nunca ha destacado por su virtuosidad técnica sobre el ring. La pregunta es si Adam Cole podrá seguir esquivando durante más tiempo un traspaso a Raw o SmackDown, ya que parece que fuera de NXT, su aura cambiaría drásticamente.