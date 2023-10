Samoa Joe tuvo muy buenos momentos en WWE, incluso más allá de los títulos, incluyendo historias con Brock Lesnar o Seth Rollins, pero nunca fue Campeón WWE. Sí Campeón NXT y Campeón de Estados Unidos, ambos en dos ocasiones.

En la actualidad, The Samoan Submission Machine es el Campeón Mundial Televisivo ROH y anda buscando el Campeonato Mundial AEW, que de momento se le escapa, aunque no hace mucho estuvo verdaderamente cerca de destronar a MJF.

► Samoa Joe nunca fue Campeón WWE

Pero volvamos a sus años como Superstar pues de ellos habla Road Dogg en un episodio reciente de su pódcast, Oh…You Didn’t Know. El vicepresidente ejecutivo de eventos en vivo especula con el motivo de que nunca ganara el título máximo.

«Vince es un tipo de campeón babyface, y lo entiendo desde el punto de vista promocional, no vas a promover a JBL, vas a promover a Cena. No sé, siento que tal vez eso tuvo algo que ver.»

«Creo que Hunter se dio cuenta de eso cuando lo trajo de vuelta a NXT, incluso si no puedes hacer nada, solo ven y habla por nosotros porque eres muy bueno en eso, y tienes grandes expresiones faciales cuando das un discurso. Sé que Vince tenía mucha confianza en él y sé que Hunter tenía mucha confianza en él. Solo me hace pensar que había algo médico que no se conocía o algo que fue la razón por la que se fue y volvió, no conozco la respuesta a eso. Llegó bastante lejos, simplemente no ganó el título, ¿sabes a lo que me refiero?».

