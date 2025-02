Road Dogg revela por qué odiaba a CM Punk

Poco a poco se suman más voces con la misma narrativa: trabajar con CM Punk en la WWE de 2006 a 2014, era muy complicado porque era una persona súper conflictiva y no sabías cómo iba a reaccionar.

Una de esas voces era nada más y nada menos que la de The Undertaker.

Pues bien, se sumó otra.

El nuevo coescritor en jefe de SmackDown, Road Dogg, divulgó que su relación con CM Punk tampoco era la mejor.

Lo anterior en la entrevista que le concedió a Chris Van Vliet, en su pódcast, «INSIGHT with Chris Van Vliet», titulado: «Road Dogg Compares The Triple H Era & Attitude Era, DX, Smackdown, R-Truth».

Ambos venían hablar de no guardar rencores en el negocio, a lo que Dogg se permitió hablar de lo siguiente.

Y cito.

«Aquí hay una lección que aprendí. Tienes razón. Esto tiene que ver con la autoconciencia. Yo pensaba que CM Punk y yo nos odiábamos profundamente durante 10 años. ¿Por qué lo creía? Porque en mi cabeza yo lo odiaba y asumía que él también me odiaba. Pasaron muchas cosas entre nosotros, tanto buenas como malas. Pero entonces, la primera vez que lo vi cuando regresó, se levantó y me abrazó, y eso rompió el hielo de inmediato.

«En ese momento pensé: ‘Brian, él no ha pensado en ti para nada’. ¿Sabes a qué me refiero? No importa lo que él piense de mí, y ciertamente no debería importarme lo que yo piense de él. Me di cuenta de eso. Y allí estaba yo, con 55 años, aferrado a algo que no existía. No había malos sentimientos; fue extraño.

«Hoy en día, él es una persona diferente. No hace mucho le dije: ‘Oye, realmente aprecio tu actitud’, y él respondió: ‘Es la primera vez que alguien me dice eso’. Se lo dije de corazón porque de verdad ha cambiado. Antes chocábamos mucho, como lo hacía con muchas personas. Punk dice lo que piensa y no le importa si incomoda a alguien. De cierta forma, respeto eso.

«¿Si fue por un tema creativo? No, fue en 2015, cuando luchábamos juntos. Eran cosas que probablemente él ni siquiera recordaba. Recuerdo que Billy y yo hicimos algo con él en Baltimore; Roddy Piper también estaba allí. Fue en una lucha de tríos donde lo traicionamos y The Shield lo atacó. Ese año fuimos a WrestleMania como parte del equipo corporativo con Kane.

«Lo que más me impacta es que, con un simple abrazo, todo quedó atrás.

«Sobre ser consciente de uno mismo, honestamente no creo que lo sea. Mi mayor miedo es actuar sin darme cuenta de cómo me veo o cómo soy. No quiero ser inconsciente de quién soy, incluso si descubrirlo no siempre me gusta. He aprendido cosas sobre mí que no me enorgullecen: en el fondo, puedo ser narcisista y egoísta. Lucho cada día contra eso. Ayudar a los demás me acerca a Dios, así que debo mantenerme alerta para no encerrarme en mi propio mundo».