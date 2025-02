Road Dogg recuerda cuando «le pasó la antorcha» a The Usos

En enero de 2014, Billy Gunn y Road Dogg regresaron a la WWE para lo que sería su última etapa en el ring como equipo, The New Age Outlaws. Durante este tiempo, el dúo le dio la espalda a CM Punk y eventualmente consiguieron conquistar el Campeonatos en Parejas WWE tras derrotar a Cody Rhodes y Goldust en el Royal Rumble de ese año, logrando un reinado de 36 días y algunas defensas exitosas antes de perder los títulos a manos de The Usos durante el episodio del 3 de marzo de 2014 de Monday Night Raw.

► Road Dogg quería devolver el favor a la nueva generación

Durante una entrevista reciente en «Insight with Chris Van Vliet», Road Dogg detalló el motivo detrás de su sexto y último reinado como Campeones de Parejas WWE, mencionando que querían hacer un «pase de antorcha» a The Usos, quienes terminaron destronándolos.

«La razón principal fue dejarlos en manos de los Usos. No fue porque fuéramos dignos de los campeonatos en parejas ni nada por el estilo. Todo fue para dárselo a los siguientes chicos, para devolver el favor. No podríamos haber devuelto el favor a dos tipos mejores».

Durante su última etapa en WWE, The New Age Outlaws defendieron con éxito los Campeonatos en Parejas WWE contra Cody Rhodes y Goldust, al igual que contra The Usos en Elimination Chamber 2014, y también lo defendieron con éxito en eventos no televisados, antes de perderlo definitivamente, con lo que culminaría su legado como equipo. A partir de allí, Road Dogg se dedicó a labores ejecutivas tras bastidores, mientras que Billy Gunn se marchó a AEW y todavía continúa luchando.