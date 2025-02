Road Dogg recibe fuertes críticas por el último SmackDown

Road Dogg fue nombrado recientemente coescritor de WWE SmackDown, y AJ Styles salió en su defensa frente a las críticas debido a cómo se dieron las cosas en su etapa anterior en el cargo, allá por el 2017. Evidentemente, esta era una oportunidad que el miembro del Salón de la Fama WWE tendría al tener una mayor libertad para trabajar, ahora bajo el mando de Triple H.

►SmackDown fue criticado gracias al segmento de The Rock

El regreso de Road Dogg al equipo creativo de WWE SmackDown ha tenido un comienzo difícil, ya que el programa tuvo sus problemas, y si comparamos con lo que se está viendo en RAW o NXT, se ha convertido en blanco de muchas críticas. De hecho, durante el episodio de este viernes, el extenso segmento de The Rock con Cody Rhodes dejó a los espectadores frustrados, y las redes sociales explotaron con críticas dirigidas directamente a Road Dogg, culpándolo por lo que muchos llaman uno de los peores episodios de SmackDown en la memoria reciente. Ahora, si bien The Rock pronunció sus líneas con confianza, muchos fanáticos sintieron que la dirección de la historia no tenía rumbo, arrastrando el programa hacia abajo en lugar de generar impulso para WrestleMania 41.

Después del episodio, los fanáticos expresaron su frustración por las decisiones creativas de Road Dogg y cuestionando por qué la WWE lo volvió a poner a cargo de la narrativa de SmackDown. Un fan no se contuvo y publicó: «Me gusta Road Dogg, ¡pero qué demonios sabe él sobre programar un buen episodio!» Otro fan se hizo eco de ese comentario y dijo: «Tienen a Road Dogg haciendo todo el guión… eso es todo lo que necesitas saber».

Hubo incluso comparaciones con Vince Russo, y un fan esperaba que tal vez esto fuera solo un mal comienzo. En todo caso, esperemos que esto se trate de una mala coincidencia, pero dado que la llegada de The Rock al programa trastocó los planes originales, esperemos que el próximo viernes puedan desvanecerse las críticas, por el bien de WWE y sus fanáticos.