Road Dogg no es más líder creativo de SmackDown y hay revolcón en WWE

De manera totalmente inesperada, se ha podido saber que el reconocido «Road Dogg» Jesse James, cuyo nombre real es Brian James, ha dejado de ser uno de los líderes creativos de SmackDown.

► Road Dogg deja el cargo de co-líder creativo de WWE , que tenía desde febrero de 2025

Así lo ha confirmado en exclusiva Mike Johnson de Pro Wrestling Insider. Este fue el reporte:

«PWInsider.com ha sabido que el miembro del Salón de la Fama de WWE, Road Dogg Brian James, dejó hoy World Wrestling Entertainment.

«Según se comenta internamente, él tomó la decisión de abandonar su puesto en el equipo creativo de la compañía, donde había estado trabajando como líder creativo con la marca SmackDown».

El reporte fue confirmado también por Bodyslam.net, quienes reportaron que WWE está pasando actualmente por un revolcón, una gran cantidad de cambios internos a nivel creativo, y la salida de Road Dogg es parte del cambio, por lo que hay versiones encontradas en torno a si decidió irse Road Dogg por cuenta propia o salir. Este fue su reporte:

“WWE se encuentra en medio de algunos cambios dentro del área creativa y en su equipo de guionistas.

«Fuentes indicaron a Bodyslam que Brian ‘Road Dogg’ James ha salido de WWE. Road Dogg había estado con la empresa desde 2014 y durante el último año fue el co-jefe del equipo de guionistas de SmackDown».

Una actualización de Pro Wrestling Insider señala que Road Dogg sigue bajo contrato de Leyenda con WWE, por lo que ya no trabajará a nivel tras bambalinas, pero seguirá ganando regalías.

“Su salida podría haber estado relacionada con la frustración por los cambios en su rol dentro de la estructura de guionistas de la empresa.

«Se fue. Se comenta que no le gustó que lo movieran de su puesto».

Ya veremos cuál es el futuro de Road Dogg en WWE y en el mundo de la lucha libre profesional.