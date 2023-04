Road Dogg lamentó que WWE desaprovechara a Samoa Joe

Samoa Joe tuvo una buena carrera en NXT antes de llegar al elenco principal de la WWE, donde no tuvo la mejor de las suertes debido a sus constantes lesiones. Eventualmente fue despedido; sin embargo, fue contratado nuevamente poco después y se involucró en una rivalidad con Karrion Kross, a quien derrotó en NXT TakeOver 36 y logró el Campeonato NXT por segunda ocasión, aunque Joe tendría que renunciar al título después de sufrir algún tipo de lesión y se ausentó de la televisión desde entonces, hasta que desafortunadamente fue despedido por la compañía una vez más en enero del año pasado. Eventualmente llegó a AEW y desde entonces ha sido parte de AEW y de ROH.

► Samoa Joe podía dar más en WWE

Mientras hablaba en el último episodio de su podcast Oh You Didn’t Know, el miembro del Salón de la Fama WWE, Road Dogg, habló sobre la carrera de Samoa Joe en la WWE, e indicó que WWE dejó dinero sobre la mesa con The Samoan Submission Machine.

«100 por ciento. Creo que Samoa Joe es dinero de cualquier forma que lo mires. Es una gran promo, creo cada palabra que dice, habla bien, es un gran tanque de hombre, puede volar como un abejorro. No debería poder pero puede.

Así que es increíble cuánto dinero queda sobre la mesa con Samoa Joe y mira, no sé cómo le está yendo ahora o lo que sea, pero creo que de nuestra empresa y de mí trabajando con él, hombre, quedaba mucho en la mesa con Samoa Joe.»

Samoa Joe es el actual campeón de televisión ROH y ha tenido una buena carrera para la compañía de Tony Khan, donde también fue Campeón TNT por un tiempo. Joe vio de cerca su salida de la WWE cuando Vince McMahon decidió renovar NXT, y es muy difícil de que vuelva a la WWE en el futuro.