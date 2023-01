Road Dogg imagina lo que Enzo Amore podría haber sido en WWE

Han pasado casi cuatro años desde que Enzo Amore fuera despedido de la WWE cuando salió a la luz una acusación de abuso sexual contra él de la que finalmente acabó siendo absuelto. No solo la misma afectó al luchador sino la manera en que manejó la situación. El luchador ahora conocido como nZo no detuvo ahí su carrera pues actualmente la sigue desarrollando, sobre todo en MLW; el pasado 7 de enero luchó contra Microman en Blood & Thunder 2023. Pero nunca volvió a tener nada que ver con su antigua compañía.

► Lo que Enzo Amore podría haber sido en WWE

Y es una lástima porque parecían echos el uno para el otro. Enzo Amore alcanzó a ser una Superestrella realmente popular, a liderar él solo la extinta marca 205 Live, incluyendo cuando solo disponían de un hueco en Monday Night Raw. ¿Dónde estaría ahora “The Realest One” de haber permanecido en la empresa McMahon? Nunca lo sabremos. Pero podemos imaginarlo, y eso es lo que hace Road Dogg en un episodio reciente de su Oh…You Didn’t Know. Cree que podría haber sido el próximo gran mánager.

“Creo que Enzo Amore… si solo fuera un mánager, eso también podría llevarlo a aparecer y golpear a alguien, y tienes cinco minutos con él si vences a su tipo grande o lo que sea. Siempre pensé que él era el tipo que podría haber sido el próximo gran mánager en el entretenimiento deportivo/lucha libre profesional. No digo que sea horrible en el trabajo, pero tampoco voy a decir que es genial en eso”.

Curiosamente, a mediados del 2022, el mismo Enzo Amore aclaraba que nunca volverá a la WWE como mánager:

“Nunca. Ni en un millón de años. Pertenezco al ring. Soy luchador y la gente no lo sabía, pero no me importaba mostrarlo y todavía no me importa”.

¿Os hubiera gustado que Enzo Amore siguiera trabajando en la WWE? ¿Estáis de acuerdo con Road Dogg?