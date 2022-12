Road Dogg consiguió tener una carrera longeva en WWE, donde continúa trabajando, a pesar de haber tenido problemas tanto con dos de los nombres más grandes de todos los tiempos como The Rock y Steve Austin. Al primero lo maltrató cuando era joven porque estaba celoso. Y con el segundo tuvo una confrontación entre bastidores. Tras haber conocido la primera historia, vamos ahora con la segunda, la cual da a conocer también en un reciente episodio de su podcast, Oh…You Didn’t Know. Todo tuvo relación, por contextualizar, con que Dogg no estaba contento con que la mala relación de Austin con Jeff Jarrett impidiera que contaran una historia que podría haber sido buena.

► La confrontación de Road Dogg con Steve Austin

«Fue una conversación, no fue una ‘explosión’. Fui y lo encontré, y la gente vio eso y la gente habló y, de repente, se convirtió en algo. Realmente, no tuvo nada que ver con la partida de Jeff Jarrett. Esa fue probablemente la razón por la que me enojé, y tampoco lo hice, mira, Steve tenía algún sentimiento personal contra Jeff, y le guardaba rencor a Jeff sobre algunas cosas que sucedieron en Memphis, por lo que no quería trabajar con Jeff como su oponente, y en mi mente acababa de regresar de una cirugía de rodilla, y pensé que Jeff era el personaje perfecto que trabajará para ti.

«Sentí que era una oportunidad perdida para todos. Tal vez no era el ángulo más candente, pero era algo en lo que podía hincarle el diente y luego vencer a Jeff en el programa y pasar al siguiente tipo. Pensé que era una buena manera de rehabilitarse. Sin embargo, esa no fue la conversación que tuvimos Steve y yo. Esa fue solo mi opinión personal sobre la situación entre Jeff y yo».