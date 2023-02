La división femenil de la WWE ha recorrido un largo camino en las últimas décadas, y precisamente durante los recientes años ha experimentado una transformación notable, emergiendo como una fuerza a ser tomada en cuenta, y que también le ha representado éxito a la compañía. La denominada “revolución femenil” traída por Stephanie McMahon, y liderada por luchadoras de la talla de Charlotte Flair y Becky Lynch, han puesto a esta división en el mapa.

Poco a poco las mujeres se han hecho de un espacio que anteriormente era exclusivo de los hombres: tuvieron su propio PPV femenil en el 2018 denominado Evolution, ya tienen su propia versión del Royal Rumble y han estelarizado WrestleMania, en gran parte, al auge que originó Becky Lynch con su personaje de “The Man”

► Road Dogg valora la división femenil de WWE

Road Dogg, miembro del Salón de la Fama de la WWE, ahora se ha pronunciado en apoyo de la división de mujeres, y en una reciente edición de su podcast Oh You Didn’t Know manifestó que podría haber espacio para otro evento premium 100% femenil, aunque no precisó mayores detalles.

“Creo que hay espacio para un programa solo para mujeres. es solo ‘¿quién quiere comprar eso?’ en las ventas de TV. Definitivamente hay suficiente talento para tener un programa de dos horas para mujeres en [blahh] y podría llamarse [blahh]. No estoy seguro de cómo se llamaría”.

Dado el firme compromiso de WWE con su división femenil, y cómo esta se ha fortalecido a lo largo de los años en sus marcas, no se descarta de que con este nuevo régimen -si no hay cambios en el futuro- este nuevo evento 100% femenil pueda ver la luz muy pronto, aunque seguramente deberán darse las condiciones debería pasar mucho tiempo antes de que consideren presentar un evento en vivo premium solo para mujeres. Será interesante ver cuando eso suceda.