Road Dogg agenda sus primeras apariciones públicas tras salir de WWE

Brian “Road Dogg” James ya comenzó a organizar sus primeras apariciones públicas luego de abandonar WWE la semana pasada. El miembro del Salón de la Fama dejó su cargo dentro del equipo creativo de la empresa, donde se desempeñaba como co-guionista principal de SmackDown.

La salida del veterano se produjo en medio de ajustes internos dentro del departamento creativo, y desde entonces comenzaron a confirmarse sus primeros compromisos fuera de la compañía.

► Road Dogg participará en una convención en Indianápolis

La convención Squared Circle Expo anunció recientemente que Road Dogg formará parte de su evento los días 27 y 28 de marzo en Indianápolis, Indiana. La aparición marcará una de sus primeras actividades públicas desde su salida de la empresa.

Además, el ex luchador también fue confirmado para otra presentación previa. Estará presente el 20 de marzo en un evento organizado por Diamond Championship Wrestling en Alabama, donde se espera que participe en actividades con aficionados y posiblemente en segmentos relacionados con el espectáculo.

► Reencuentro con Billy Gunn en diciembre

Más adelante en el año, Road Dogg volverá a coincidir con su histórico compañero de equipo Billy Gunn. Ambos fueron anunciados como los primeros invitados oficiales del evento Blizzard Brawl 21.

La función es organizada anualmente por Great Lakes Championship Wrestling y se celebrará en diciembre en Milwaukee, Wisconsin. El anuncio ha generado interés entre los aficionados, ya que marcará un nuevo reencuentro público de los integrantes de los New Age Outlaws.

► Su salida de WWE se dio en medio de cambios internos

La salida de Road Dogg de WWE ocurrió en un momento de reorganización dentro del equipo creativo de la empresa. El veterano había tenido diferentes etapas en ese departamento, además de haber ocupado cargos relacionados con el desarrollo de talento.

Antes de su salida, también se reportó que la empresa inicialmente le había autorizado participar en una convención, aunque posteriormente ese permiso fue retirado. Hasta ahora no está claro si ese incidente estaba relacionado con alguno de los eventos que ya han sido anunciados.