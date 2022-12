Road Dogg admite que maltrató a The Rock por celos

Road Dogg tuvo y sigue teniendo una carrera endiviable en WWE, donde continúa trabajando. Pero no a la altura de The Rock. Ya estaba teniendo éxito cuando su compañero de vestidor estaba buscándolo pero el ser consciente de quien podía ser La Roca lo hizo sentir celos y no comportarse de la mejor manera con él. Lo recuerda en un reciente episodio de su Oh…You Didn’t Know. Es interesante apuntar que ambos luchadores compartieron el encordado en más de 50 ocasiones de 1998 al 2000.

► Cuando Road Dogg estaba celoso de The Rock

«Me pareció muy importante mantuviera los pies en el suelo. Y lo hice porque estaba celoso de él y no me gustaba ni él ni que me abuchearan. Pero mira, podía hacer una promo, podía luchar, se veía genial, ¿sabes a lo que me refiero? Era el paquete completo. Y yo no era eso, así que estaba muy celoso de él. Y le dije eso y me disculpé, pero aún así no quita el hecho de que me encargué de mantener sus pies en el suelo. Y lo hice con abuso verbal y golpes al azar en el ring también, ¿sabes a lo que me refiero?

«Pero me encargué de mantener sus pies en el suelo, y ese no era mi lugar, y siempre le pediré disculpas por eso. Pero era solo, solo estábamos en el ring luchando, y estoy en el ring contigo, amigo, así que eres igual a mí, ¿sabes a lo que me refiero? Y mira, y como dije, en retrospectiva, veo que no somos iguales. No somos iguales en lo que a propiedad intelectual se refiere, ¿sabes a lo que me refiero? A los ojos de Dios, tú y yo somos lo mismo, pero a los ojos del consumidor, del todopoderoso consumidor no lo somos. Y entiendo eso».