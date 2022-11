«(…) Nunca vi cuál era el asunto con Bret Hart como artista, nunca lo entendí. Era un gran trabajador, y pensé en decir bueno, pero era un gran trabajador. Trabajó mejor que yo, 10 veces. Nunca pienses que le he dicho a nadie que era un buen luchador, porque no lo he hecho, y si has escuchado mi podcast, sabes que es verdad. No creo que fuera un buen luchador. No creo que Bret fuera un gran luchador. Creo que era mejor artista deportivo que Bret y creo que ahí es donde está el dinero (…)». Así hablaba recientemente Road Dogg de Bret Hart.

► Road Dogg aclara sus comentarios sobre Bret Hart

Como era de esperar, él mismo lo señalaba entonces, ha estado recibiendo muchas críticas por sus palabras acerca de «The Hitman». Atendiendo a las mismas, quiso aclararlas en un nuevo episodio de su podcast, Oh… You Didn’t Know. El Vicepresidente de Eventos en Vivo de WWE no lamenta lo que dijo ni pide disculpas sino que mantiene su punto de vista.

“Es justo decirlo y me siento así hoy, a pesar de que todos han estado realmente enojados conmigo en Twitter. Es solo mi opinión… La hipérbole es la verborrea del día a día y todo es blanco o esnegro, y hoy estoy en lo peor y lo siento. Lamento haber compartido una opinión en una plataforma que me dieron para compartir mi opinión.

“Si me pides que salga y entretenga a una multitud, tendría otras formas de hacerlo además de luchar y luchar. Estoy de acuerdo con eso, en este momento».

¿Qué os parecen las palabras de Road Dogg sobre Bret Hart?