RJ City repasa su salida de la WWE y firma con AEW

RJ City es un conocido luchador independiente, o ex luchador, quizá sería más correcto señalar, que lleva un año trabajando en AEW como anfitrión del programa de entrevistas Hey! (EW). Ello después de haber trabajado detrás de cámaras en la WWE. ¿Cómo fue la transición? De ello estuvo hablando en su reciente entrevista en AEW’s Unrestricted.

What goes on in that mind of Hey! (EW) host @RJCity1? @RefAubrey & @ontheairalex attempt to find out on new a #AEWUnrestricted.

LISTEN:

🎧 https://t.co/XrH6fRbT9M pic.twitter.com/sniJUtEVxy

— All Elite Wrestling (@AEW) March 31, 2023