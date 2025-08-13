Rivalidad entre Asuka e Iyo Sky se dio antes de lo previsto

Durante la reciente edición de Monday Night RAW, las Kabuki Warriors intentaron auxiliar a Iyo Sky en su combate contra Roxanne Perez; sin embargo, el apoyo fue infructuoso dado que terminaron costándole la derrota, y esto provocó una discusión tras bastidores entre Iyo y Asuka, con esta última molestándose y empujando a su compatriota antes de marcharse.

► Se prepara el cambio de Asuka al bando rudo

Al respecto, según un informe reciente de PWInsider Elite, el cambio que experimentará Asuka en el corto plazo se planeó inicialmente como algo gradual durante varias semanas, pero después de que los planes de WWE Raw cambiaran tras la retirada de Naomi, la compañía decidió acelerar la historia.

Recordemos que el plan original para este lunes era que Naomi defendería en Raw el Campeonato Mundial Femenil ante Iyo Sky, sin embargo, la lucha fue cancelada tan solo un par de horas antes del programa televisivo, por no contar con el alta médica, sin especificar qué tipo de lesión o afectación tenía, y sin tener una claridad hasta el momento sobre el futuro de «The Glow» o su título.

De manera indirecta, la ausencia de Naomi afectó el futuro de Asuka, acelerando su naciente rivalidad con Iyo Sky, con ambas potencialmente enfrentándose en Clash in Paris o en una fecha posterior. Por su parte, se prevé que Kairi Sane, quien también estuvo en el segmento con Asuka e Iyo, dudó un poco respecto a qué bando tomar, pero terminó yéndose con Asuka por lo que este cambio también la impactaría indirectamente.