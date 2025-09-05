Rivalidad entre AJ Styles y Dominik Mysterio continuará

Dominik Mysterio tuvo algo de ayuda para retener su Campeonato Intercontinental contra AJ Styles en la edición del 1 de septiembre de Raw. Sin embargo, parece que su rivalidad aún no ha terminado, ya que seguramente «The Phenomenal One» no está muy contento con el resultado.

► Dominik Mysterio ha derrotado a AJ Styles en dos ocasiones

Según un informe de PWInsider, la rivalidad entre Dominik Mysterio y AJ Styles aún no ha terminado. La referida fuente mencionó que tras bastidores en Monday Night Raw de esta semana, se informó que su rivalidad continuará en Worlds Collide, lo que sugiere que Styles formará parte del evento de alguna manera.

Recordemos que ambos han estado enfrascados en una acalorada historia durante meses, con Styles enfrentándose constantemente a The Judgment Day. Sus combates culminaron en una lucha por el Campeonato Intercontinental en SummerSlam, donde Mysterio retuvo su título, y el pasado lunes «Dirty Dom» volvió a derrotarlo gracias a la presencia de El Grande Americano.

Con el Worlds Collide programado para el 12 de septiembre, donde Mysterio retará a El Hijo del Vikingo por el Megacampeonato AAA, todo apunta a que Styles se involucrará y mantendrá viva la rivalidad, por lo que habrá que ver cómo se desarrolla la rivalidad en las próximas semanas.