Rivales que desea Will Ospreay en Forbidden Door

Camino a Double or Nothing, Will Ospreay ya piensa en Forbidden Door. ¿A quién le gustaría enfrentar en el PPV de AEW y NJPW el 24 de agosto?

► En Forbidden Door, Will Ospreay vs. ?

Sabiendo que el 25 de mayo luchará con Adam Page en la final del torneo de la Fundación Owen Hart, esto le dice «The Aerial Assassin» a The Daily Star:

«Hay tantos (posibles combates), y gracias a la hermosa alianza que tenemos con New Japan y CMLL, empiezo a pensar: ‘¿Cuál sería el combate que atraería a mucha gente hacia mí?’ Hay una lucha en particular que tengo en mente, y es por la historia detrás del evento Forbidden Door, y porque tengo una conexión profunda no solo con New Japan, sino ahora también con AEW. Faltan dos meses, pero hace diez años luché contra [Kazuchika] Okada en Reading, y me gustaría retomar eso, porque ha sido un duelo bastante desigual, creo que él tiene nueve victorias y yo dos. Eso es algo que realmente me gustaría retomar, algo de hace diez años.

Otra opción, si vamos por el camino de New Japan, sería un clásico entre Zack [Sabre Jr] y yo, pero en una instalación gigante. Todas nuestras luchas han sido en arenas japonesas o en lugares más íntimos como York Hall.

Algo que me ha estado intrigando mucho últimamente es una lucha entre Gabe Kidd y yo. La animosidad que ambos traemos… necesitaríamos un botón de censura, constantemente. Es una rivalidad Norte vs. Sur que creo que la gente disfrutaría mucho.

Estoy abierto a todo y cualquier cosa. Si todo sale como espero, este será un momento importante para mí. Quiero una de las luchas más grandes que se puedan tener.»