Miro está recuperándose para volver a la acción luchística en AEW y ya sabe qué oponentes quiere tener en su regreso, según explica a Sportskeeda. Pretende enfrentar al Campeón Mundial, Samoa Joe, y al Campeón TNT, Adam Copeland. Y lo dice a pocos días de Dynasty. ¿Podría aparecer durante el evento para desafiar a uno de los dos?

► Los rivales deseados de Miro

«Amo a Samoa Joe. Me encantaría luchar contra Samoa Joe. Ya luché con él una vez en la WWE, así que espero con ansias eso. Pero también, Adam Copeland tiene algo que yo tenía antes. Nunca había tenido nada con él antes. Siempre he tenido el deseo de luchar contra él porque es un gran artista y una persona que me inspiró mucho, así que me encantaría darle una paliza en el ring y recuperar mi título«.

Cuando se le preguntó sobre su estrategia contra Copeland, Miro dijo: «Como luchó contra todo el mundo. Empiezo agresivo, lo golpeo muy mal. Me encanta verlo arrastrándose por el suelo, herido. Esa es mi cosa favorita. Lo golpeo un poco más y luego, cuando sea el momento adecuado, aplico el juego final y recupero mi título. Es muy simple.»

Respecto a su estrategia contra Joe, Miro dijo: “Es duro. Pero Joe es más grande, tiene movimientos más grandes. También puede lanzarme por los aires. No es como Adam, Adam no puede lanzarme por los aires. Así que la estrategia con Joe sería diferente, pero siento que al final del día, dos grandes toros enfrentándose en el medio. Vimos lo que pasó con Hobbs. Siento que esto puede superar incluso eso.»

► El menú de AEW Dynasty