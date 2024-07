El miembro del Salón de la Fama de la WWE Rikishi, padre de The Usos y Solo Sikoa, protesta por qué la compañía no esté tratando mejor a Jey Uso. Ya lo hacía días atrás cuando «Main Event» no fue el ganador del maletín de Money in the Bank:

«Finalmente, después de más de 17 años, sangre, sudor y lágrimas, lo dio todo, su mente, cuerpo y alma. ¿No pensarías, después de todos estos años, finalmente coronarlo y hacer que se lo gane, porque seguro que se lo ganó, coronarlo como Campeón Intercontinental o cualquier otro campeonato que tengan? Creo que se lo merece, ya sea que sea mi hijo o no. ¿Queremos mirar el estado? Miremos los números. Cada vez que enciendo mis redes sociales para publicar algo, llega WWE Shop. ¿Qué veo? Yeet. ¿Qué veo? Yeet esto, Yeet aquello».

► Rikishi protesta por Jey Uso

«No están haciendo nada con Yeet. En mi opinión, ¿por qué? ¿Por qué no empujar o darle algo al babyface más popular, en mi opinión, sea mi hijo o no? Si el Maestro del Yeet o el Hombre del Yeet está de moda, ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el problema, no darle a este chico algún tipo de título, algo, ganar algo? Sólo sería bueno para el negocio, ¿no?».

«¿Eso es lo mejor que tienen? El número uno, en mi opinión, de nuevo, me enojo cuando hablo de esto porque sea mi hijo o alguien más, este chico trabajó duro. No estoy diciendo que los demás no lo hicieron, pero maldita sea, en esta industria, trabajas duro. Conquistaron la división de parejas. ¿Qué más hay que hacer? Ahora se separa como Yeet. ¿Verdad? Hace esto aquí, y sin embargo, no es como si le estuvieran dando el acelerador. Es casi como si quisiera volver con esa promo que hice hace un tiempo. Ahora puedo añadir, ‘Jey Uso ha sido retenido.’ High Chief Peter Maivia ha sido retenido. Afa y Sika han sido retenidos. Rikishi ha sido retenido. Maldita sea, dije esa entrevista hace unos 25 años, y ahora hemos llegado a 2024, y ahora tenemos un samoano que está siendo retenido. ¿En serio? ¿Por qué? Dame una buena explicación por qué. Me salen pelos en la nuca cada vez que veo y, ‘Ok, SummerSlam, ¿dónde está Yeet? Ah. No sé, escribámoslo como si le gustara Mami.’ ¿Mami? ¿Eso es lo mejor que tienen esos escritores? ¿Escribir a este chico en una relación con Mami? ¿Qué están tratando de hacer? ¿Romper su matrimonio? No pueden ponerlo en una buena historia, entonces, ¿qué van a hacer ahora? Dios no quiera que intenten que se den un beso con lengua en Raw. Mierda, eso mejor no pase».

