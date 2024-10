Rikishi ve a Solo Sikoa como candidato al Campeonato WWE

Aunque ha generado reacciones divididas, Solo Sikoa se ha convertido rápidamente en una de las figuras más importantes en la WWE, teniendo a su haber una victoria contra John Cena en Crown Jewel el año pasado, y actualmente, actúa como el actual Jefe Tribal de The Bloodline, tras la ausencia de Roman Reigns luego de perder su combate en WrestleMania 40.

► Solo Sikoa busca el Campeonato WWE

Durante una reciente edición de su podcast Off The Top, el padre de Solo Sikoa, Rikishi, compartió su opinión de que, independientemente de lo que la WWE decida hacer con Sikoa, se beneficiarán de su poder de estrella, e incluso lo ve como un futuro Campeón WWE, con potencial para tener un combate contra Roman Reigns, el Jefe Tribal Original.

«Solo ya es un hombre hecho y derecho, Solo ya es un jugador de eventos principales. Si deciden o quieren darle el título Solo, solo va a aumentar los ingresos. Porque si se lo pones al tipo más odiado en el negocio en este momento, la gente no puede esperar a ver quién se lo va a quitar».

Solo Sikoa llegó a la WWE en el 2021, y debutó como el último miembro de The Bloodline en la primera edición de Clash at the Castle, cuando ayudó precisamente a Roman Reigns a retener su título. Hoy, ha decidido correr por cuenta propia en búsqueda del máximo título, pero no ha tenido éxito en las dos ocasiones que ha luchado contra Cody Rhodes, primero en el evento premium WWE SummerSlam, y semanas después volvió a perder, en el episodio de SmackDown del 13 de septiembre.