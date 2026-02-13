Rikishi ve a Jacob Fatu como futuro Campeón

Desde su llegada a la WWE, Jacob Fatu ha ascendido rápidamente y se ha ganado el apoyo del público. Tras volver de su lesión, le ha estado haciendo la vida imposible a Cody Rhodes, mientras se prepara para una rivalidad con el actual campeón WWE, Drew McIntyre.

► ¿Jacob Fatu tendrá su momento WrestleMania?

Si bien muchos fanáticos opinan que Rhodes acabará saliendo con la victoria en el combate dentro de la jaula en Elimination Chamber, el miembro del Salón de la Fama WWE, Rikishi, manifestó durante un episodio de su podcast «Rikishi Fatu Off The Top» que no cree que «The American Nightmare» sea quien llegue a WrestleMania, y que saldrá como Campeón de allí.

«Me voy a arriesgar; no sé nada… Veo a Jacob contra Drew McIntyre en WrestleMania por el título, y luego el cinturón cambia de mano. Está en plena forma. Tiene la mente despejada. Ya superó ese obstáculo de… bueno, ahora soy una superestrella de la WWE».

«Veo al chico de EBT a la WWE; cualquier cosa intermedia, eso no importa ahora. Digo, lo estás viendo, él luchó contra el campeón mundial en su momento. Es decir, no hay nada mejor«.

Recordemos que Jacob Fatu se enfrentará a Cody Rhodes y Sami Zayn en una triple amenaza clasificatoria para Elimination Chamber este viernes en WWE SmackDown. El combate es difícil, sin duda, pero ciertamente luce como una de las últimas posibilidades que el samoano tendrá para llegar al gran evento en búsqueda de un título mundial.