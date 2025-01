Rikishi: «Todos debemos reconocer a Roman Reigns»

Hubo muchas, muchas, muchas, muchísimas dudas sobre Roman Reigns a lo largo de los años en WWE pero en la actualidad todos están rendidos al «Tribal Chief». No terminó siendo «el nuevo John Cena» que la compañía pretendía -incluyendo una suerte de «pase de antorcha» en No Mercy 2017; ese sitio lo acabó ocupando, salvando las distancias, Cody Rhodes– pero el samoano sin duda encontró su propio sitio en la historia.

► Hay que reconocerlo

Ya no caben más preguntas, como dice el miembro del Salón de la Fama Rikishi en Off The Top, todos debemos reconocerlo:

«Creo que todos tenemos que reconocer a Roman Reigns. ‘The Tribal Chief.’ Todos tenemos que reconocer al ‘Tribal Chief.’ ¿Qué tipo de personaje es este? Mira las puertas y las oportunidades que ha abierto, no solo para nuestra familia, sino para el negocio, hermano. Estamos relacionados con Netflix. Vamos, te lo garantizo, si los números no fueran buenos, durante más de cuatro años esta compañía no habría estado sobre sus hombros.

Llega The Bloodline, manejando estas historias de un lado a otro para mantener esto en marcha. Al final del día, puedes odiarnos o amarnos, pero los números no mienten, baby. Los números no mienten. Puedes llevar eso al banco si quieres. Bloodline fue la línea del tiempo. Bloodline es la línea del tiempo. Oye, Netflix, Bloodline es la línea del tiempo.»

También hay que reconocer que WWE siempre confiara en Roman Reigns. Hubo momentos en que incluso se quedaron solos en esa empresa. E igualmente al propio luchador por jamás dejar de intentarlo. ¿Y qué va a seguir ahora para él que ha recuperado el ula fala? Una de las posibilidades parece ser que una rivalidad con The Rock y un combate entre ellos en WrestleMania 41.

