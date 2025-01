Rikishi: «The Rock desperdició una gran oprotunidad»

El combate tribal entre Roman Reigns y Solo Sikoa encabezó el episodio debut de Monday Night Raw en Netflix, y este en sí fue caótico, con apariciones de estrellas como Sami Zayn, Jimmy Uso, Jacob Fatu, Cody Rhodes, Tama Tonga y Kevin Owens. Al final, Roman Reigns se llevó la victoria, consolidando su reinado como «El Jefe Tribal». Sin embargo, el verdadero impacto llegó después del combate cuando llegó el momento de que Paul Heyman le entregara el Ula Fala a Roman, The Rock apareció y se lo entregó personalmente, abrazando a su primo en un momento lleno de respeto y admiración.

► Fanáticos aún esperan combate entre Roman Reigns y The Rock

Si bien la escena posterior al Combate tribal cautivó a los fanáticos de todo el mundo, Rikishi, el tío de Roman Roman y el padre de Solo, tuvo algunos pensamientos sobre lo que podría haber sido ese momento, los cuales los compartió en la reciente edición de su podcast Off The Top, donde también admitió que estaba orgulloso del éxito de su familia, pero no pudo evitar pensar en que The Rock se volvería rudo y dejar plantadas las semillas para un futuro combate contra Reigns.

“Si The Rock quería volverse rudo, qué momento perfecto para hacerlo. Fue una buena manera de que The Rock se validara, algo así como pasarle la antorcha a Roman. Pero en cambio, todo fue amor isleño.»

Por ahora, los fanáticos se preguntan si la WWE está preparando el escenario para un eventual enfrentamiento entre Roman Reigns y The Rock. Si bien al igual que Rikishi, muchos piensan de que se perdió una gran oportunidad aquí, es posible que por diseño se haya establecido así debido a la posible ausencia de The Rock en WrestleMania 41.