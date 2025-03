Rikishi sobre Roman Reigns, CM Punk y Paul Heyman

Lo único seguro con Roman Reigns, CM Punk y Paul Heyman en estos momentos es que los dos luchadores se están peleando en la WWE mientras el mánager pretende seguir al lado del «OTC» mientras a su vez cuida al «Best in the World». Sin olvidar a Seth Rollins, quien nos lleva a la mencionada triple amenaza que los tres llevarían a cabo en WrestleMania 41. Pero esto no es oficial. Tampoco cómo va a resolverse la situación del favor que «The Wiseman» le debe a su ¿antiguo? protegido.

► Roman Reigns, CM Punk y Paul Heyman

Y mientras se van viendo cómo se desenvuelven las cosas, nos hacemos eco de las palabras que el miembro del Salón de la Fama Rikishi dedica a esta trama en un reciente episodio de su pódcast, Off The Top:

«Esa mierd* está a punto de explotar. Cada vez que tienes—otra vez—otro de los más grandes de todos los tiempos en The Bloodline… Estamos hablando del Tribal Chief original. ¿No viste los ‘likes’? ¿Viste los ratings? Eso es lo que yo miro. Cada vez que veo a alguien de mi familia volver a la televisión, automáticamente pienso: ‘cha-ching, cha-ching, cha-ching’. ¿De verdad pensaban que Roman no iba a ser parte de WrestleMania, el show más grande del mundo? Vamos. Me encanta ver a Roman volver y ahorcar la mierd* de Seth Rollins y CM Punk. Lo que debería haber hecho es haber puesto en su lugar a Paul Heyman. ¿Qué demonios estaba haciendo Paul Heyman ahí llorando? ¿Qué carajos fue eso? ¿Por qué diablos Paul Heyman estaba llorando en medio del ring? El dinero que volvió es Roman Reigns. Ese es tu tipo. No te compraste esos malditos trajes por nada, ahora tienes esos trajes gracias a él. Todos alaben al Tribal Chief. Yo todavía estoy cobrando gracias al Tribal Chief. Gracias, Tribal Chief. Estoy cansado de que los hijos de put* jod*n con The Bloodline. Pueden besar mi trasero. Al mismo tiempo, cuando te metes con The Bloodline, esto no se acaba ahí. Y esto te lo digo como amigo. Conozco a Paul Heyman desde hace mucho tiempo. Ha estado en muchas reuniones de mi familia y ha visto crecer al Tribal Chief. Espero, por Dios, que no haya ninguna movida rara entre tú y CM Punk porque, ¿sabes qué? Si no lo sabes, te lo voy a dejar claro: hay muchos más miembros de The Bloodline de donde venimos.»