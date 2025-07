Rikishi reprende a Goldberg y elogia a Roman Reigns

Rikishi es uno de los miembros del Salón de la Fama de la WWE que más en contacto se mantienen con la compañía desde la distancia. Al contrario que otros no suele aparecer en sus shows ni se le ve detrás de escena pero el samoano veterano se ocupa de todo lo que sucede en ella en su pódcast, Off The Top. En un episodio reciente, reprende a Goldberg por su discurso de despedida y aplaude a Roman Reigns.

► Goldberg

«Mi discurso ni siquiera sería tan largo. Solo diría: ‘Gracias por venir, nos vemos la próxima vez’, y luego sacaría el cheque por dos o tres millones de dólares. Eso es todo. Para eso está la redes sociales. Puedes ir allí y hacer tus propias historias en vivo, en Facebook Live, Twitter Live… puedes hablar todo el tiempo que quieras allí. Vamos, piensen un poco. ¿Creen que WWE va a rechazar ese dinero de patrocinadores? ¿El dinero de TKO? ¿De verdad se trata del discurso o vamos a quedarnos esperando cuánto dure? No sé cuánto duró el discurso, pero si lo recortaron a 30 segundos, bueno, carajo, ¿no es ese más o menos el tiempo que tarda en levantarse?».

► Roman Reigns

«Roman es la gallina de los huevos de oro. Esa gallina puede volver cuando quiera. Puede regresar y tener una rivalidad con quien sea. Al final del día, los fans estarán felices solo de verlo volver. Se siente. De vez en cuando veo YouTube, me conecto a Monday Night Raw, Netflix, para ver qué hay. Pero no es lo mismo. «Sabes cuándo estás viendo a alguien que está en otra categoría. Roman está cerca de Dios. Si quieres hablar con Dios, puedes hablar con Roman, él le pasa el mensaje. Así de alto está. Está en otro nivel. La persona que tenga que estar con Roman cuando regrese, tiene que ser esa persona, quien sea que sea en ese momento. Así que todo se reduce a quienes están a cargo de reservar esto, ¿verdad?».