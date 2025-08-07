Rikishi recuerda a John Cena, Chris Benoit y más

El miembro del Salón de la Fama de WWE Rikishi reflexiona sobre su carrera: compañeros y rivales, arrepentimientos… y sobre su vida: arresto, retiro… Todo ello en una reciente aparición en Title Match Wrestling.

► En palabras de Rikishi

Sobre John Cena

«Cena era una estrella en ascenso. Era bueno con el micrófono. En el ring todavía necesitaba práctica, pero era de esos tipos que iban como por inercia en las luchas, solo para sacarlas adelante. Pero su talento real estaba en el micrófono. Una vez que le dieron el micrófono, se olvidaron de cómo luchaba. Hoy en día es así también: si sabes usar el micrófono, tú mismo eres tu mejor promoción.» «Al principio pensé que John iba a ser un tipo regular en cuanto a mercancía. Venía en esa era del hip hop, ropa ancha, camisetas deportivas, etc. Pero cuando empezó a rapear y hacer música, supe —por experiencia con la oficina— que iban a capitalizar eso. Que iban a sacar CDs, videos… Aunque no luchara bien, iban a hacer dinero con él. Así que tenía que estar en ese lugar.»

Sobre Kurt Angle

«Kurt Angle era —y sigue siendo— una máquina. Uno de los que aprendió más rápido en el negocio. Recibió un gran empuje y tenía que rendir, y lo hizo. Trabajó duro para llegar donde está.»

Sobre Edge

«Edge también era bueno. Con él tenías que aplicar más psicología en la lucha, porque su estilo era diferente. Kurt era como una máquina, sin parar. Edge era más del tipo que podías ‘bailar’ un poco, trabajar la psicología y también el entretenimiento. Y yo vengo más del lado del entretenimiento.»

Sobre Chris Benoit y la tragedia

«Me siento muy mal por lo que pasó. Como todos, nunca lo vimos venir. Siento pena por sus familias, los niños, la esposa… y por Chris. No es el Chris que yo conocí, que haría algo así. El mundo perdió a un gran luchador. Él traía una energía inigualable. 20 minutos dándolo todo. Si alguien nuevo quiere aprender de ética y disciplina, que mire a Chris. Lo que pasó… no debería haber pasado.» «Tal vez fueron las conmociones cerebrales. Han salido estudios nuevos sobre eso. La verdad, no quise ver mucho sobre el tema porque no quería recordarlo de esa forma.»

Sobre su arresto (hace un par de años)

«Fue un malentendido. No atendí asuntos personales como los impuestos. Estaba en proceso de divorcio con mi esposa. No sabía que debía ir a la corte. Los que vinieron por mí eran amigos con los que salía de fiesta en Pensacola, Florida. Pensé que era una broma, pero aparecieron como nueve agentes federales. Pero sí, fue un malentendido.»

Sobre sus arrepentimientos

«Estoy feliz con cómo fue mi carrera, pero me arrepiento de no haber luchado más fuerte por un lugar en el evento estelar. Me hubiera gustado tener la oportunidad de ser campeón mundial, aunque fuera una vez.»

Reflexión final

«Mi carrera ha sido una experiencia de aprendizaje. Me hizo mejor como hombre, dentro y fuera del ring. Me enseñó lo que realmente importa. Hoy veo la lucha como una gran película. Todo lo que aprendí se lo voy a pasar a mis hijos, que están por entrar al negocio. Para que no solo sean buenos luchadores, sino también buenas personas.» «La lucha me dio la oportunidad de ver el mundo, de conocer gente, de vivir bien, de darle a mis hijos lo que quiero para ellos. Lo bueno y lo malo me dieron la recompensa de poder mantener a mis seres queridos. Y aunque ya no lucho, extraño el ring, a los fans, a mis amigos. Gracias por darme la oportunidad de contar mi verdad. No muchos tienen esa chance.»