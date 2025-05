Rikishi quiere ver una versión femenil de The Bloodline

Tras varios años dominando la programación de la WWE, The Bloodline está ahora en un segundo plano, con Roman Reigns, Jey Uso y Jimmy Uso desprendiéndose del grupo, mientras que el Campeón de los Estados Unidos Jacob Fatu, Solo Sikoa, Tama Tonga y Tonga Loa permanecen allí, aunque ya su impacto no es el mismo; de hecho los dos últimos luchadores se encuentran fuera por lesión.

► Rikishi tiene los nombres para un Bloodline femenil

Durante una edición reciente del podcast «Off the Top», el miembro del Salón de la Fama WWE Rikishi apoyó la idea de una versión femenil de The Bloodline. De hecho, sugirió nombres como Nia Jax, Ava y Tamina, que pueden encajar muy bien en el grupo, al cual también incluyó a su nuera Naomi.

«¿Por qué no?. ¿Por qué no? No se ha formado. Siempre ha estado surgiendo aquí y allá. Pero creo… creo que es bueno para el negocio. Creo que es bueno, porque, ya sabes, la línea de sangre no son solo hombres en la familia. Tenemos mujeres en esta familia, mujeres que pueden trabajar, mujeres que pueden dibujar, mujeres que pueden llevar la pelota, ¿sabes a qué me refiero?»

«Creo que Ava. ¿Por qué no? Tamina puede venir y hacer su parte. Hay muchísimos. O sea, tengo sobrinos y sobrinas que están entrenando ahora mismo… Pero, ya sabes, tenemos muchos hombres de la línea de sangre. Pero sí, estaría bien. Creo que esas cuatro serían Nia Jax, Ava, Tamina y Naomi.»

Si bien el deseo de Rikishi tiene sentido, hoy en día las cuatro luchadoras nombradas están en una situación distinta, con Naomi y Nia Jax apareciendo regularmente en SmackDown, mientras que Tamina lleva desaparecida mucho tiempo; Ava, por su parte, está ejerciendo su rol como Gerente General de NXT.