Rikishi quiere tener un rol en The Bloodline

La saga de The Bloodline en la WWE ha estado funcionando durante años y no hay señales de que termine pronto, a raíz de los recientes cambios, en donde Solo Sikoa ha tomado las riendas del grupo, expulsando a Jimmy Uso y Paul Heyman en el proceso, a la vez que ha sumado a los samoanos Tama Tonga, Tonga Loa y Jacob Fatu.

► Rikishi no quiere eligir un bando dentro de The Bloodline

Aunque la historia de The Bloodline ha atraído a numerosos luchadores samoanos y algunas ex superestrellas, Rikishi todavía está esperando su llamada, ya que desea formar parte de la acción.

El miembro del Salón de la Fama habló sobre este tema durante la última edición de Rikishi Fatu Off The Top, mostrándose muy abierto a la idea de unirse a The Bloodline de alguna forma. Sin embargo, con la posible separación de bandos (uno compuesto por los actuales miembros y otro liderado por Roman Reigns, cuando este retorne) no querría elegir un bando en la guerra entre miembros de la familia.

“¿Estaría interesado? Claro que si. Pero tendría que funcionar para ambas partes. Estoy en una parte de mi vida, ahora para mí es más que una lucha libre. He estado allí, he hecho eso durante más de 30 años, dediqué mi vida a la industria de la lucha libre profesional, estando de gira, haciendo lo que se supone que debo hacer ahí fuera. Honestamente, no sé si las exigencias de ser parte de The Bloodline, si llega el punto en el que necesito estar mucho de gira, entonces no estoy interesado. Quiero poder dedicar mi vida ahora a recuperar mucho tiempo que he perdido, a mi familia, y poder pasar tiempo de calidad con ellos. Me gusta estar en su casa, mirándolos por televisión, pero cuando llegan a casa, puedo verlos. Esa es la parte de la que quiero ser parte. Pero cruza los dedos. Nunca se sabe cuándo podría aparecer. Nunca sabes.»

Solo Sikoa desafiará a Cody Rhodes por el Campeonato Indisputable WWE en SummerSlam, y todas las señales apuntan al regreso de Roman Reigns, y esa sin duda es una de las historias a seguir.