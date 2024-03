Rikishi: «Que Jimmy Uso y Jey Uso hagan las paces tras WrestleMania»

Recientemente, Rikishi indicó que le encantaría que sus hijos, Jimmy Uso y Jey Uso, den una gran lucha en WrestleMania 40 y demuestren de qué están hechos. Pero, ahora, fue más allá, y propuso que luego de un gran combate, ambos salgan tomados de la mano y, por qué no, hasta arreglen sus diferencias. Esto fue lo que dijo en la más reciente edición de su video podcast denominado Rikishi Fatu Off The Top:

► Rikishi muestra su amor de padre por Jimmy Uso y Jey Uso

«Me enteré porque estaba siendo tendencia. Pensé: ‘Demonios, ¿qué diablos? ¿Por qué estoy siendo tendencia?’ Hashtag Llama a Rikishi. Dije: ‘Ok, hombre, eso está bueno’. Eso está bueno. Veremos si me presento. Te digo, amigo. Estaba viendo los clips, amigo. No puedo expresar lo orgulloso que estoy de ver a los chicos, mientras nos acercamos a WrestleMania, va a ser emocionante para mi familia. Estoy seguro de que será emocionante para su familia, sus esposas y sus hijos y demás, ver a los dos hermanos enfrentarse.

«La lucha soñada que han pedido ahora es una realidad. A veces, no encuentras las palabras… tal vez estaba pensando demasiado como padre, y simplemente publiqué en mi Instagram, lo leeré para los fans aquí mismo porque mis pensamientos me llegaron. Pensé, hombre, esta es una oportunidad que perdurará toda la vida. Creo que es importante que aprovechen cada oportunidad que se les presente, en cuanto al tiempo, porque sabemos que en cuanto a WrestleMania, en mi mente, voy a asegurarme de que no molesten el tiempo de los chicos. Porque todos intentan entrar.

«Eso está prohibido. Si estás antes que yo, y sé que tienes diez minutos, y este es el espectáculo más grande de la tierra, y te lanzas allí y te quedas 13 minutos, ahora te has comido mis tres minutos. Cosas así vinieron a mi mente. Simplemente orgulloso de ver que esto está sucediendo, y muy nervioso al mismo tiempo porque como hermanos, sé que mi hermano Tonga Kid y Umaga lo hicieron cuando trabajamos uno contra el otro. Realmente lanzas tus golpes un poco más fuertes, un poco más pegados porque quiero que todo conecte. Joey me decía: ‘Estabas trabajando y me pateaste en la boca. Para mí, está bien.

«Estamos tratando de hacer que esto funcione. Pero si me golpeas dos o tres veces más, demonios, ahora estás fuera. Después de eso, se llama una devolución’. Pero creo que Jimmy y Jey, tendrán que decir qué noche de WrestleMania están, van a trabajar y van a venir a robarse el espectáculo porque esa es la única forma en que saben trabajar. Esa es la única forma en que fueron criados. Esa es la única forma en que saben hacer las cosas, ser esa persona, poder actuar al más alto nivel, con pasión y dar a los fans exactamente lo que pagaron por ver. Definitivamente, será un regalo para el mundo, y solo puedo rezar para que salgan y se presenten, y puedan salir y regresar. Me encantaría verlos regresar juntos. Me encantaría ver a mis chicos en WrestleMania 40 caminar juntos de regreso, tomados de la mano para que esa historia pueda cerrarse».