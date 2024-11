Rikishi propone algo nuevo a WWE para The Bloodline Saga

El WWE Hall of Famer y padre de Jey Uso, Jimmy Uso y Solo Sikoa, así como tío de Roman Reigns, Rikishi tiene una idea para The OG Bloodline vs. The Bloodline 2.0. Ambas facciones van a enfrentarse en Survivor Series: WarGames y el veterano no quiere dos cuadriláteros sino tres.

► ¡Tres cuadriláteros!

«No, no tenía idea (de que Reigns y los Usos perderían en Crown Jewel). No pensé que ninguno de los equipos iba a ganar. Probablemente habría pensado que iba a ser una descalificación. Para mí, esa rivalidad es tan grande que puedes extenderla dos o tres años más sobre lo que ya han hecho. No veo un final hasta que sea algún tipo de gran lucha especial, como un Hell in a Cell, tal vez tres jaulas, tres rings, algo que les dé algo que la gente nunca haya visto antes. Eso es lo que es The Bloodline, porque eso es lo que están haciendo: le están dando a los fanáticos de la lucha algo que nunca han visto entre ellos, y los fanáticos están muy involucrados con The Bloodline. Así que subamos el nivel. ¿Por qué no inventamos un tipo de evento de pago por ver para que The Bloodline tenga su propio tipo de lucha exclusiva, como Hell in a Cell? Pongamos tres rings juntos. Construyamos un tipo de domo especial para tres rings, y luego piensa en todo el talento que tienes ahí. Tienes a The Usos, a Jacob Fatu, a los Tongan Usos que están ahí, Roman, vamos. Hay tanto que esos chicos pueden hacer con un tipo de lucha especial así. Sería un espectáculo increíble para el mundo y para los fanáticos de la lucha».

¿Qué te gustaría ver a continuación en The Bloodline Saga?

