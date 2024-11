Rikishi: «No puedes reemplazar a Sami Zayn en The Bloodline»

Con la extraña situación en la que se ha visto envuelto Sami Zayn con Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso y The Bloodline, Rikishi resalta su gran valor en la saga de los samoanos. Cabe mencionarse que las palabras del veterano en Off The Top fueron antes de WWE Crown Jewel, donde «The Underdog from the Underground» atacó a Solo Sikoa para después golpear accidentalmente a «The Tribal Chief» y que la facción se fuera de rositas tras una victoria ante los fundadores de la misma.

► Sami Zayn en The Bloodline

“Creo que Sami Zayn encaja perfectamente en The Bloodline. Nunca puedes reemplazar a los originales. Así que, si volvemos unos años atrás, hablamos de The Bloodline original. Ahora falta esa pieza que se ha perdido. Tienen a Jey, pero falta una pieza. Si la reemplazas con alguien más, no siento que esté completo, porque no puedes reemplazar una facción original. No creo que puedas obtener lo mejor de eso. Los fans quieren ver a Sami ahí. Eso es lo que siento. Eso es lo que escucho, solo al observar lo que está pasando. Puedes escuchar a los fans, e incluso el drama detrás de escena entre Jimmy y Jey. Vimos eso, con Sami intentando hablar con Jey. ‘Esto no es asunto tuyo.’ Bueno, en cierto modo, sí lo es, porque The Bloodline es familia.

“Creo que, para mí, como fan, me encantaría ver a The Bloodline original, porque tiene sentido, y si tiene sentido, genera dinero. Así que esa es mi elección. Espero que Jey, Jimmy, Roman y todo el grupo puedan arreglar las cosas con Sami. Espero que Sami pueda entender en dónde está la mente de Jey y comprender que Jey está atrapado en medio. Está haciendo un buen trabajo solo, pero tiene a su hermano gemelo diciéndole: ‘Necesitamos tu ayuda.’ Esto es lo que nos diferencia, poder decir: ahora es el momento de hacer las cosas por la familia».

¿Estás de acuerdo con el miembro del Salón de la Fama de WWE?

