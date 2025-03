Rikishi no entiende la historia entre Jade Cargill y Naomi

Desde que Naomi reveló haber atacado a su examiga Jade Cargill hace casi tres semanas en WWE SmackDown, la tensión entre ambas ha aumentado notablemente, con Bianca Belair en medio de la situación, aunque decidió apartarse y enfocarse en su lucha de WrestleMania 41 contra Iyo Sky (y probablemente Rhea Ripley).

► Naomi y Jade Cargill han iniciado una intensa rivalidad

Sin duda, hay mucha gente desconcertada por la revelación de la atacante de Jade Cargill, quien estuvo fuera de acción por tres meses, y uno de ellos es el miembro del Salón de la Fama WWE, Rikishi, quien en la reciente edición de su podcasat «Off The Top» manifestó estar desconcertado y confundido por la historia en curso.

«Estoy desconcertado, como todos los demás. Estoy desconcertado, herido, confundido. Es decir, lo mencioné la semana pasada. Subí una foto mía, de Cargill, de Naomi y de Belair a mi Instagram».

«Quiero poder sentarme y averiguarlo; podemos vernos en la Waffle House. Podemos vernos donde sea, ¿sabes?».

«Estas son las preguntas que todos necesitamos saber, ¿verdad? No lo sé. ¿Pasó algo entre Bianca y Naomi, Trin? ¿O hay algo entre Bianca y Jade contra mi nuera?«

A pesar de no tener nada que ver directamente con la situación, Rikishi no deja de estar pendiente de la situación, puesto que Naomi es su nuera. En todo caso, habrá que ver cómo se sigue desarrollando esta historia, que seguramente conducirá a una lucha entre Jade Cargill y Naomi, ya sea en WrestleMania 41 o en alguno de los programas semanales, si es que dicho combate no tiene cabida allí.