Rikishi, nervioso por WWE en Arabia Saudita

Rikishi es no solamente miembro del Salón de la Fama WWE, sino padre de Jimmy Uso, una de las Superestrellas WWE más populares del momento. Y, desde que su hijo tuvo en swus manos el Campeonato Mundial de Peso Completo, logró ganar más relevancia con todas las cosas que decía en su podcasts, algunas, alocadas.

Pues bien, ahora cobra relevancia por decir que tuvo algo de nervios no solo por su hijo, sino por todo el personal de WWE, por el reciente viaje que hicieron a Arabia Saudita en medio de las tensiones entre Israel y Estados Unidos con Irán. Estas fueron sus palabras en la más reciente edición de Rikishi Fatu Off The Top:

► Rikishi tuvo miedo por el personal de WWE en Arabia Saudita

«¿Estaba nervioso? Sí, lo estaba, ¿ok? Sí, estaba nervioso. Estaba nervioso por los miembros de la familia, por todo el elenco, el personal, por todos los que tenían algo que ver con la parte del show de WWE allá.

«Estamos atravesando tiempos difíciles, ¿sabes a lo que me refiero? Y el hecho de poder, ya sabes, tomar ese riesgo, volar hasta allá, y estar en medio de todo eso en el cielo… solo podemos orar. Ya sabes cómo dicen: el show debe continuar, ¿me entiendes?

«Así que sí, estaba nervioso. Y, bueno, les escribí a mis muchachos para que se cuidaran allá afuera, que se protegieran, y después simplemente oramos, ¿cierto? Es algo muy angustiante para un padre o un familiar, ¿me entiendes?, saber que tus seres queridos están yendo hacia una situación peligrosa así.

«Un gran saludo para, ya sabes, Arabia Saudita y WWE por proteger a todos los muchachos. Aún no han regresado, pero en cuanto estén de vuelta en Estados Unidos, les deseamos lo mejor y un regreso seguro».