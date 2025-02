Rikishi habla de la victoria de Jey Uso en Royal Rumble 2025

«Main Event» Jey Uso fue el ganador del Royal Rumble 2025 de la WWE. ¿Cómo lo vivió su padre, el miembro del Salón de la Fama Rikishi? No podemos evitar acordarnos de cuando el veterano criticaba a la compañía por no estar ofreciendo mejores oportunidades a su hijo, a quien incluso pareció que aconsejaba abandonarla por AEW.

► La gran victoria de su hijo

«¿Pueden darse cuenta por mi cara? [Sonríe] Ha sido así desde el fin de semana del Royal Rumble, desde que Jey consiguió su boleto para encabezar WrestleMania, YeetMania. Se nota que mi voz está un poco ronca de tanto gritar, celebrar y tomar unos cuantos tragos. La familia ha estado de fiesta, ha sido increíble.

Quiero agradecer a todos los fans, a toda mi familia, a mis amigos cercanos, a los que tienen mi contacto. No han parado de enviarme mensajes y llamarme. Nunca había recibido tantas llamadas. ¡Y ni siquiera estuve en la lucha! [Ríe] Pero el amor, el respeto y la felicidad que la gente siente por mi hijo Jey, el reconocimiento a su trabajo, es algo muy especial. Así que gracias a todos. Gracias al universo de la lucha libre. Gracias al mundo. WrestleMania va a estar encendido. Será YeetMania [ríe]. ¡Yeet!..

Para ser honesto, no tenía idea de que este chico iba a ganar el Royal Rumble. Hemos hablado de él en podcasts anteriores, sobre Yeet Man, sobre la oportunidad, sobre las veces que se enfrentó a Gunther, cuando ganó y perdió el Campeonato Intercontinental en tan poco tiempo. Alguien debió haber escuchado y dicho: ‘Hey, este es el momento’. Porque si hay algo poderoso en la lucha libre, es la voz de los fanáticos. Y no hay mentira en los videos. Cuando Jey entra a la arena, la prende por completo. No importa si es en Hong Kong, Japón, Chicago o Nueva York, es YeetMania.

Jey se ha ganado su lugar. Como familia, hemos visto de cerca sus sacrificios y su esfuerzo. Gracias a WWE y al universo de la lucha por creer en este chico. Mis hijos no son de los que se rinden. Siempre les digo: ‘Conoce tu valor, cree en tu valor, tu momento llegará’. Solo sigue trabajando duro, sigue esforzándote.

Ahora, Jey, tú eres el hombre. Nos hiciste sentir orgullosos, a toda la familia y, estoy seguro, a los fans también. Se me pone la piel de gallina hablando de esto, y ocurrió hace solo unos días. No he sentido algo así desde que ganamos los títulos en pareja por primera vez, Samu y yo contra The Quebecers, o cuando vi a Yokozuna ganar el Royal Rumble en su época.

Años después, en 2025, tenemos a otro Fatu encabezando WrestleMania. Y solo puedo decir, sin una gota de alcohol en mí… Dios lo quiso. Dios lo quiso.

Esta ha sido una de las experiencias más emotivas para mí. Ver a mi hijo… fue una vibra similar a cuando Jey y Jimmy lucharon entre sí en WrestleMania. Solo podía pensar en los días en casa en Pensacola, en todas esas noches solitarias tratando de hacer esto posible para mis hijos, en los sacrificios que hicieron por mi vida como luchador.

Me llevó a pensar en mi madre, que en paz descanse. Esos eran sus nietos. Siempre les hablaba de la fe, la cultura, de ser buenas personas y trabajar duro porque las cosas llegarían. Solo desearía que estuviera aquí para celebrar con nosotros. Estoy seguro de que habría estado en primera fila en WrestleMania en Las Vegas, viendo a sus nietos.

Ha pasado tanto, hay tantas emociones que es difícil expresarlas todas. Pero la alegría y el orgullo que siente el clan Anoa’i-Fatu es indescriptible. Estoy muy orgulloso de Jey, de Jimmy, de Solo [Sikoa], de Jacob [Fatu], de Roman [Reigns], quienes han marcado el ritmo. Y The Rock está en otro nivel, conquistó Hollywood y ahora está con la compañía.

Es un gran momento para la familia. Me alegra que la empresa y el mundo reconozcan que esto no nos fue regalado. Nuestra familia ha derramado sangre, sudor y lágrimas por más de 75 años. Más de 75 años entregando nuestro corazón y nuestra alma», explica Rikishi en Off The Top.