Rikishi: “Firmar con WWE no te garantiza nada”

El miembro del Salón de la Fama Rikishi no parece estar demasiado contento con la labor de la oficina de la WWE. Por ejemplo, no hace mucho decía esto del equipo creativo después de anunciarse la lucha de parejas de Jey Uso en Money in the Bank:

“Bro, ¿por qué? ¿Por qué? Quiero decir, Jey es un campeón mundial de peso completo por sí mismo. Está bien. Oh, realmente tienen que despedir al equipo creativo de allá ya . Solo contrátenme para poder organizar los combates de mi hijo ahí afuera, ¿sabes a lo que me refiero?”.

Ahora, el veterano samoano habla sobre las recientes salida y regreso de R-Truth, aplaudiendo a John Cena por salir en su defensa, y de alguna manera criticando a la empresa (y a la industria) por la manera en que trata en este sentido a los luchadores:

«Un gran saludo para John Cena por salir a defender a Truth. Eso solo demuestra el respeto de un OG hacia otro OG. Pero quiero decir, no puedes creer todo lo que aparece por ahí. Si eso fue verdad y realmente ocurrió, probablemente los únicos que lo saben son ellos dos y la oficina.

Pero al final del día, es decisión de la oficina. A eso me refiero cuando digo que ‘la rueda gira’. No importa cómo juegues tus cartas allí, incluso con algunas de estas nuevas salidas, ellos probablemente nunca pensaron que les iba a tocar. Pero en este negocio de la lucha libre profesional, no hay seguridad en el trabajo. Aunque firmes un contrato, no significa que te vas a quedar. Porque en ese contrato de WWE, si lees la letra pequeña, en cualquier momento WWE tiene la ventaja para simplemente despedirte.»