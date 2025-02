Rikishi felicita a Gunther por convertirse en estelarista

El próximo mes de abril, Gunther defenderá su Campeonato Mundial Peso Completo contra el ganador del Royal Rumble 2025, Jey Uso, en WrestleMania 41, y desde entonces, ambos han estado en una acalorada rivalidad, a tal punto que cuando están cerca suelen requerirse varios oficiales para separarlos y evitar que la situación pase a mayores.

► Rikishi está expectante del duelo entre Gunther y Jey Uso

El miembro del Salón de la Fama WWE y padre de Jey Uso, Rikishi, era uno de los que no creía que Gunther tuviera potencial para llegar a la cima en la WWE, y le dio crédito por su trabajo durante la reciente edición de su podcast «Off The Top», retractándose del criterio que previamente se había formado del Campeón Mundial de Peso Completo.

«Felicitaciones a Gunther. Me equivoqué con Gunther antes y me haré hombre porque no veía a Gunther como un estelarista, pero obviamente hay cosas que no veo porque no estoy de gira con ellos, no veo la ética de trabajo de este tipo, no veo el profesionalismo de este tipo. Soy fan de Gunther, veo su trabajo, es un muy buen villano… Gunther tiene que sentirse tan emocionado como Jey porque si no me equivoco este es el primer evento principal de Gunther en WrestleMania. Esto es tan importante para Gunther como para Jey, pero por otro lado, para ambos lados de la familia, todos estamos alentando a que ellos dos salgan y se roben el show».

Rikishi también mencionó que su hijo Jey tendrá que hacer su tarea si quiere derrotar a Gunther en WrestleMania 41, en un combate que no será nada fácil, y agregó que espera que ambos disfruten el momento bajo los reflectores del evento más grande del año para WWE.