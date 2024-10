Rikishi: «Era demasiado pronto para Bron Breakker»

Bron Breakker recuperó el Campeonato Intercontinental derrotando a «Main Event» Jey Uso en WWE RAW el 21 de octubre. Rikishi cree que fue demasiado pronto. El miembro del Salón de la Fama y padre del ahora ex campeón valora el cambio de manos del título en Off The Top.

► La opinión de Rikishi

“Pensé que fue demasiado pronto. Demasiado pronto. Si yo fuera el promotor, y hablo desde el punto de vista comercial, sí, finalmente Jey había recibido su reconocimiento con el título, lo cual se ganó y merecía. Ahora, ya que se lo dieron a este chico, quien está increíblemente popular, tienes tanto potencial para ver. Este personaje, este hombre del ‘Yeet’, ha alcanzado un nivel altísimo en cuanto a notoriedad. Probablemente esté vendiendo la mercancía más caliente, si no igualando a [Roman Reigns], tal vez incluso lo haya superado. Desde el punto de vista de marketing, solo harías un negocio mejor si lo mantienes en este chico. No lo digo porque sea mi chico, no lo digo por eso. Probablemente estoy hablando como promotor ahora. Porque al final, de eso se trata. Se trata de números, de ingresos, de construir, encontrar a la persona correcta que esté sobre el público, el villano adecuado, y desarrollar la historia. Así que, en mi opinión, habría protegido este personaje del ‘Yeet’ por más tiempo. ‘Yeet’ lleva 17 años como parte de un equipo, y ha ganado muchos seguidores ahora que está en solitario.»

«Sabemos de dónde viene Bron. Pero enfrentar a Bron demasiado pronto no me da tiempo para invertir en Bron Breakker. Necesito ver a este chico luchar, ver su crecimiento, su progreso, donde, como fan, sienta que Bron merece una oportunidad. Antes, y no digo que sea el caso de Bron, pero en el pasado, simplemente apresuraban a la gente. Le hicieron eso a John Cena, lo apresuraron, y la gente simplemente… era un gran tipo, pero lo abuchearon hasta que finalmente se enamoraron de él y se involucraron. Entonces, aquí sucede lo mismo con Jey. Desde un punto de vista comercial, creo que le quitaron el título demasiado pronto. No lo habría hecho si yo estuviera a cargo, si fuera mi empresa. Pero esa es solo mi opinión. Ahora, el título está con Bron. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí con Bron? Desde un punto de vista comercial, ¿se está produciendo mercancía? ¿Cuál es la venta de esto? Al final, siempre veo todo desde un punto de vista comercial. No se trata de la persona en sí misma. Me fijo en los personajes que están ahí, y luego veo, bueno, ¿cuál es el ingreso?”.

