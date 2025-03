Rikishi: «El heel turn de John Cena… ¡Dios mío!»

De manera regular el miembro del Salón de la Fama de WWE Rikishi llama la atención a través de declaraciones en su pódcast, Off The Top. Últimamente, lo leímos pidiendo a Miro que regrese a la WWE, comentando que ve a Jey Uso exhausto o diciendo que a The Rock se le podría llamar dios. En esta ocasión, leemos su opinión sobre el heel turn de John Cena.

► El heel turn de John Cena

«Bueno, esto es bueno para los negocios. ¡Dios mío! Estuvo tan bien escrito. Esta es la última gira de John Cena. Así que el mundo entero está detrás de este tipo por lo que ha dado al negocio. Lo hemos visto, lo hemos escuchado innumerables veces. Probablemente uno de los superhéroes más icónicos y queridos de la historia de la lucha libre profesional. Ser capaz de… de repente, cuando abrazó a Cody, y miró a The Rock, su rostro cambió. Fue como un demonio. Fue como si un demonio se apoderara de John, y toda esa ira de lo que sea que lo hizo dejar atrás todo el amor y apoyo de las personas que lo respaldaron a lo largo de los años… y se vendió.

Embed from Getty Images

Si WrestleMania ya era un éxito, bueno, Yeet-Mania no era un éxito, pero aquí viene John Cena y Cody Rhodes. Soy fan de Cody, pero soy un fan al estilo Stone Cold, como un fan de Undertaker, como un fan de Randy ‘Macho Man’. Esos tipos son diferentes. Cody es bueno, es un buen modelo a seguir, pero le faltaba algo para conseguir que la gente apoyara a Cody al 100%. Lo que pasa con los fanáticos de la lucha libre es que no les gusta que los engañen. No les gusta que jueguen con su inteligencia, con su mentalidad, porque son inteligentes. Pero ningún fanático de la lucha libre, ni siquiera yo, vio esto venir. Nos sorprendió a todos. Hizo que personas que no ven lucha libre, por fin prestaran atención, porque de repente John Cena es un tipo muy conocido, tanto dentro como fuera del cuadrilátero, y en las noticias de todo el mundo del entretenimiento, no solo de la lucha libre. Así que, eh, creo que, caray, veo el regreso de Thugonomics volviendo a sus raíces. Va a ser bueno. Supongo que cuando piensas que lo sabes todo en el negocio, en realidad no lo sabes, porque ese giro fue genial.

Embed from Getty Images

«odos queremos aferrarnos al tipo de John Cena de antes. Pero por cómo se mueve ‘The Final Boss’, también podemos ver cómo se viste, él y Travis Scott salieron. Travis Scott es Travis Scott, pero si ves lo que llevan puesto, casi veo… John Cena siendo John Cena. Pero para hacer que John Cena sea relevante para la nueva era con este nuevo giro heel, me encantaría ver a John Cena con el estilo nuevo. Todos tenemos longevidad. Todos los niños de antes, incluso algunos de mis hijos, mis nietos, veían a John Cena con las camisetas, pero para agregar algo a esa colección de los verdaderos fanáticos hardcore, tanto de la lucha libre como de John Cena, sería bueno tener una nueva figura de acción con el nuevo estilo de John Cena, el heel. Ha sido heel antes, pero maldita sea, no fue un giro heel como el que acabamos de ver.»